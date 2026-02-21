Taranto, nascondeva droga nell’armadio

Arrestato dai Carabinieri un 19enne per presunto reato di detenzione ai fini di spaccio

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 19enne del posto per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Insospettiti da frequenti passaggi e soste nei pressi dell’abitazione del giovane, hanno deciso di perquisirla. domiciliare. Qui hanno rinvenuto consistenti quantità di sostanze stupefacenti, abilmente occultate all’interno del suo armadio, nonché materiale idoneo al confezionamento.