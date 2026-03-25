Taranto, Operazione “Alto Impatto” della Polizia di Stato

Raffiche di denunce e segnalazioni. Attività svolta in collaborazione di equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Squadra Mobile coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e dalle unità Cinofile antidroga della Polizia di Frontiera di Brindisi e antisabotaggio di Pescara

I poliziotti, impegnati nella quotidiana attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi nel centro città, nei pressi del porto mercantile e della stazione ferroviaria, ne hanno identificati e denunciati in stato di libertà nove, tutti – fanno sapere – colti sul fatto mentre agevolavano le manovre di parcheggio ad alcuni automobilisti chiedendo in cambio piccole somme denaro. Tutti, già destinatari del DACUR, sono stati anche denunciati in stato di libertà per la violazione alla misura della polizia a cui sono sottoposti.



Altre 7 denunce sono scattate per inosservanza alle violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura del DASPO Urbano nei confronti di altrettante persone identificate nel capoluogo jonico, nonostante il divieto a cui erano sottoposte. Anche in questo frangente la totalità dei denunciati provenienti dalla provincia jonica era presumibilmente arrivata nel capoluogo per l’acquisto delle quotidiane dosi di sostanza stupefacente.

Con l’ausilio delle unità cinofile antidroga altri 9 giovani sono stati sorpresi con modiche quantità di droghe e sono stati segnalati all’Autorità amministrativa competente come assuntori.



La continua attività dell’Ufficio Immigrazione con il costante monitoraggio della popolazione straniera, ha permesso di procedere all’espulsione con accompagnamento nel paese di origine di un cittadino di origine nigeriana a seguito dell’ennesimo diniego alla sua richiesta di soggiorno sul territorio nazionale.

Quest’ultima misura di polizia si va ad aggiungere alle tre già precedentemente eseguite negli ultimi mesi nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari.

Grazie alle operazioni di Alto Impatto, la continua attività dei poliziotti della Squadra Mobile di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti si fa sempre più incisiva con il continuo monitoraggio di quelle zone della città dove si presume più diffuso lo spaccio di sostanze stupefacenti

L’incisiva azione ha portato dall’inizio dell’anno all’arresto e denuncia di almeno 30 presunti responsabili dell’illecita attività con il sequestro di numerose dosi di cocaina ed hashish.