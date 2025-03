Taranto, presentata la nuova auto elettrica della Polizia di Stato

Il nuovo veicolo consente il transito per le vie del Borgo e della Città Vecchia abbattendo le emissioni inquinanti, comprese quelle acustiche, a beneficio dell’ambiente senza snaturare l’aspetto fondamentale della tempestività degli interventi che dovessero rendersi necessari nell’ambito delle specifiche attività di prevenzione e repressione dei reati nel quartiere, garantendone la puntualità

Da qualche giorno le strade del centro cittadino sono percorse da una nuova autovettura in dotazione alla Polizia di Stato che il Questore Michele Davide Sinigaglia ha voluto assegnare al Commissariato sezionale “Borgo” per la specifica attività di costante e puntuale presenza nei luoghi ove è maggiore l’afflusso dei cittadini che trascorrono il tempo libero per passeggiate e shopping nel quartiere a più elevata presenza di siti istituzionali ed attività commerciali.

Alimentato totalmente da energia elettrica, il nuovo veicolo, oltre ad un’ulteriore capillarità di perlustrazione e controllo nelle aree pedonali, consente il transito per le vie del Borgo e della Città Vecchia abbattendo le emissioni inquinanti, comprese quelle acustiche, a beneficio dell’ambiente senza snaturare l’aspetto fondamentale della tempestività degli interventi che dovessero rendersi necessari nell’ambito delle specifiche attività di prevenzione e repressione dei reati nel quartiere, garantendone la puntualità.

L’autovettura elettrica va ad ampliare la dotazione di mezzi “green” della Questura di Taranto e del Commissariato Borgo i cui operatori, già da qualche tempo, vengono impiegati a bordo di biciclette elettriche per le vie del centro cittadino per le attività di prossimità.