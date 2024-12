Taranto, presentato il progetto ‘Klyma natalizio’ di Kyma Mobilità

Da venerdì 13 dicembre, inizia il viaggio del minibus Rudolf con a bordo Babbo Natale per insegnare il rispetto e l’amore per il mezzo pubblico

Con il progetto “Klyma natalizio” il minibus Rudolf di Kyma Mobilità accompagnerà Babbo Natale nei quartieri della città per sensibilizzare tutti, grandi e piccini, sull’importanza del rispetto degli autobus e per promuovere la mobilità sostenibile, nonché per favorire l’accesso dei cittadini alla cultura e all’intrattenimento.

L’iniziativa di Kyma Mobilità, in collaborazione con il Comune di Taranto e Puglia Promozione, è stata presentata in conferenza stampa presso la sede della società partecipata. Accolti dal Presidente di Kyma Mobilità Daniele D’Ambrosio, sono intervenuti Edmondo Ruggiero, Assessore comunale alla Mobilità sostenibile, Michele Mazzariello, Assessore comunale alle Società partecipate, Tina Accoti, Vicecomandante Polizia Locale, e e Leandra Attanasio, CEO Posizioni Note, presenti il Vicepresidente Cosimo Gigante e il Direttore generale Pietro Carallo di Kyma Mobilità

I sei appuntamenti di “Klyma natalizio” saranno, con partecipazione libera e gratuita, un momento gioioso con tanto divertimento per tutti: per oltre tre ore sono previsti degustazioni di dolci tipici natalizi, musica, tombolate, intrattenimento e tanti regali.

Nelle piazze e davanti alle parrocchie arriverà “Rudolf”, il nome di una nelle renne di Babbo Natale: è un minibus di Kyma Mobilità che sarà trasformato in un enorme pacco regalo rosso, al cui interno, con un allestimento suggestivo, Babbo Natale accoglierà i bambini sulla sua poltrona regalando caramelle e dolciumi, un momento che i parenti dei piccoli potranno immortalare con i cellulari.

Nel mentre all’esterno ci sarà un villaggio di Babbo Natale in cui elfi e mascotte si dedicheranno ai più piccoli facendo degustare loro i tradizionali dolci tarantini e cioccolata calda.

In seguito, anche con l’intervento di personale della Polizia Locale che consiglierà come comportarsi in città, ci sarà il gioco “Prenditi cura del bus” in cui i bambini impareranno, anche grazie a un depliant illustrato appositamente per loro, il rispetto del mezzo pubblico e dei beni comuni, come l’arredo urbano, nonché l’importanza della mobilità sostenibile.

Alla fine del gioco gli elfi consegneranno ai piccoli morbidi gadget positivi, stelle, caramelle e lecca lecca, che i bambini dovranno attaccare sulle fiancate del minibus Rudolf, un simbolico gesto d’amore per coccolare il mezzo pubblico e prendersene cura.

Seguirà una specialissima tombolata natalizia: i premi, infatti, oltre a dolci e gadget, saranno dei biglietti omaggio per assistere a spettacoli del Teatro Tatà e a film nel Cinema Orfeo, per la pista sul ghiaccio di Piazza della Vittoria, nonché per visitare il Museo MArTA, gli ipogei in Città vecchia e il Museo etnografico “Alfredo Majorano”.

Tanta musica per far ballare le famiglie concluderà ogni tappa che lascerà un seme di speranza nei cuori dei piccoli partecipanti. Con partecipazione libera e gratuita, sono sei le tappe di “KLYMA natalizio” in programma nei prossimi due weekend, tutte nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.30: si inizia venerdì 13 dicembre presso la Chiesa Corpus Domini al Quartiere Paolo VI, poi sabato 14 dicembre in Piazza Gesù Divin Lavoratore al Quartiere Tamburi, e domenica 15 dicembre presso la Chiesa Sant’Egidio al Quartiere Tramontone. Si riparte con Rudolf venerdì 20 dicembre presso la Chiesa Sacra Famiglia al Quartiere Salinella, poi sabato 21 dicembre in Via Liguria – Piazza Sicilia al Quartiere Montegranaro e, infine, domenica 22 dicembre nella centralissima Piazza Immacolata nel Borgo umbertino, tappa conclusiva in cui è previsto anche il concerto della band “Il ballo dei mattoni”.

Nell’occasione il Presidente di Kyma Mobilità Daniele D’Ambrosio, ha dichiarato: “il problema degli atti vandalici contro i nostri autobus va affrontato da un lato mettendo in campo ogni azione per contrastarlo in difesa del nostro personale, dei passeggeri e dei mezzi, ma anche con iniziative come questa che intervengono a livello culturale: forse è solo una goccia nel mare dell’inciviltà, ma solo in questo modo potremo regalare ai nostri figli e nipoti una Taranto migliore, più civile e più rispettosa delle regole”.

L’Assessore Michele Mazzariello ha sottolineato come “sia da apprezzare il taglio ‘sociale’ di questa iniziativa che raggiungerà tutti i quartieri della città regalando un pomeriggio di gioia e serenità a tante famiglie; plaudo soprattutto all’idea di donare biglietti omaggio per l’intrattenimento e la cultura: ricordiamoci sempre che ci sono cittadini che non hanno la possibilità di portare i loro bambini al cinema o al teatro o a visitare un museo, per questo è un gesto importante dare loro, anche se solo una serata, questa opportunità”.

L’Assessore Edmondo Ruggiero ha detto: “l’iniziativa ‘KLYMA natalizio’ si inserisce perfettamente nel vasto programma realizzato dall’Amministrazione comunale per queste festività natalizie, tra le quali segnalo la possibilità di utilizzare gratuitamente i parcheggi presso la Caserma Mezzacapo e la ex Stazione Torpediniere, 400 posti per venire in centro a fare shopping senza impazzire nel traffico: più tempo per noi e i nostri cari, meno smog e inquinamento dell’aria”.

Tina Accoti ha confermato la disponibilità della polizia Locale a collaborare e partecipare ad ogni iniziativa che possa contribuire a sensibilizzare la popolazione al rispetto delle regole della convivenza civile e, più in generale, della legalità.

Leandra Attanasio ha ringraziato Kyma Mobilità per aver accolto il progetto “Klyma natalizio” dell’agenzia Posizioni Note che rappresenta un importante occasione di crescita imprenditoriale e professionale.