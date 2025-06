Psicologi nella sanità pubblica: la Puglia fa il punto sulle buone prassi

Esperti a confronto a Taranto per migliorare l’integrazione tra cure mediche e supporto psicologico. Cresce la domanda di assistenza da parte di pazienti, familiari e operatori sanitari

Si è svolto oggi presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto un importante convegno dedicato alla funzione psicologica nei servizi sanitari pubblici pugliesi. L’evento, organizzato dall’Asl Taranto in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi regionale, ha visto la partecipazione di professionisti da tutta la Puglia.

“Vogliamo fare il punto sulle attività degli psicologi nel sistema sanitario nazionale”, ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’Asl Taranto, Vito Gregorio Colacicco, sottolineando l’importanza di condividere i modelli organizzativi dei diversi territori per migliorare le procedure d’intervento.

Il convegno ha evidenziato come sia sempre più necessario affiancare alla competenza medica del “curare” quella psicologica del “prendersi cura”, in risposta a una domanda di assistenza psicologica in costante crescita. Non solo i pazienti, ma anche familiari, caregiver e operatori sanitari necessitano infatti di supporto specialistico.