giovedì 19 Febbraio 26
CP

Taranto, riapertura del sottopasso di Viale Magna Grecia

Primo Piano

Articoli Correlati

Puglia sommersa dal mare: dalla NASA l’ allarme anche per Taranto

CP -
Tra 100 anni il livello delle acque  potrebbe crescere di un metro Dopo l’addio all’Arco degli Innamorati a Melendugno, la Puglia inizia a pensare alla...
Read more

Palagiano, un arresto: “cocaina rosa” in cassaforte

CP -
La sostanza sintetica è particolarmente pericolosa e diffusa soprattutto nei contesti giovanili Nel pomeriggio di ieri, a Palagiano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della...
Read more

Taranto, viaggiavano con hashish sul sedile dell’ auto

CP -
La Polizia di Stato ha arrestato due giovanissimi La Polizia di Stato ha arrestato una 21enne ed un ragazzo appena maggiorenne perché ritenuti responsabili del...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand