Taranto, riapertura del sottopasso di Viale Magna Grecia

Lunedì 23 febbraio, al via la cantierizzazione dell’intervento in corrispondenza del sottopasso di Via Dante

Domani 20 febbraio riaprirà il sottopasso di Viale Magna Grecia, e tornerà completamente fruibile per gli automobilisti. Sono infatti terminati – fanno sapere – i lavori di messa in sicurezza, ripartiti nel mese di gennaio dopo la pausa festiva. Lunedì 23 febbraio, al via la cantierizzazione dell’intervento in corrispondenza del sottopasso di Via Dante nell’ambito dei lavori di “manutenzione straordinaria inerenti agli interventi di riqualificazione dei sottopassi cittadini per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio comunale di Taranto”.

Per quanto riguarda tale intervento – concludono nella nota – il Comune precisa che sarà effettuato un restringimento della carreggiata, pertanto verrà garantita la viabilità, seppur con sede stradale ridotta.