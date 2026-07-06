Giochi del Mediterraneo, parte il monitoraggio settimanale: riunito il tavolo operativo

Riunione a Palazzo di Città con amministratori, dirigenti e società partecipate. Al centro del confronto viabilità, manutenzioni, decoro urbano e accoglienza. Il vicesindaco Giorno: “Lavoro in sinergia con Prefettura e Comitato organizzatore”

Questa mattina, a Palazzo di Città, si è riunito il tavolo tecnico operativo dedicato ai Giochi del Mediterraneo. L’organismo accompagnerà con incontri settimanali il percorso di avvicinamento alla manifestazione, con l’obiettivo di monitorare l’avanzamento delle attività, coordinare gli interventi e affrontare tempestivamente eventuali criticità.

Il tavolo rappresenta il punto di raccordo tra le diverse strutture comunali coinvolte nell’organizzazione dell’evento e nella preparazione della città. Alla riunione hanno partecipato il vicesindaco Mattia Giorno, gli assessori ai Lavori pubblici Lucio Lonoce e al Patrimonio Luana Riso, il capo di Gabinetto Maria Lucia Venneri, il direttore generale Marco Iesto, il segretario generale Eugenio De Carlo e i rappresentanti delle principali direzioni dell’ente, tra cui Gabinetto del Sindaco, Polizia locale, Patrimonio, Sviluppo economico, Urbanistica ed Entrate e Programmazione economico-finanziaria. Presenti anche le società partecipate Kyma Mobilità, Kyma Servizi e Kyma Ambiente.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i principali dossier legati all’organizzazione dei Giochi: dalla viabilità al decoro urbano, dalla manutenzione delle strade ai servizi di accoglienza, fino agli interventi che interesseranno la città nei prossimi mesi.

“La macchina organizzativa è partita ed è fondamentale che tutte le strutture comunali lavorino in maniera coordinata e costante”, ha dichiarato il vicesindaco Mattia Giorno. “Le riunioni settimanali serviranno a non tralasciare alcun aspetto e ad affrontare con tempestività ogni criticità. Tutte le attività saranno svolte in piena sinergia con la Prefettura e con il Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo”.

Giorno ha quindi sottolineato il valore strategico dell’appuntamento per la città, definendolo “il più importante evento che Taranto abbia mai ospitato”, e ha rivolto un appello alla cittadinanza affinché collabori a presentare al meglio il territorio e ad accogliere atleti, delegazioni e visitatori provenienti dai Paesi del Mediterraneo.