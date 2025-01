Taranto, SailGP: il comparto turistico fa i conti con l’annullamento

L’annullamento dell’evento lascia un vuoto economico nel settore turistico tarantino, ma le associazioni guardano avanti con i Giochi del Mediterraneo

Si apre un acceso dibattito sull’annullamento dell’evento internazionale dei catamarani a Taranto. La richiesta da parte dell’organizzazione del SailGP di restituire acconti e caparre alle strutture ricettive tarantine ha scatenato una serie di reazioni nel comparto turistico locale.

“È stata una doccia fredda – ammette Giampiero Laterza, coordinatore provinciale di Assoturismo Assohotel Confesercenti Taranto – anche se avevamo seguito con attenzione il dibattito politico-sociale legato al bilancio comunale, dove questa eventualità era stata più volte paventata”. Il danno economico si estende ben oltre il sistema ricettivo alberghiero, coinvolgendo bar, ristoranti, commercio e servizi che avrebbero beneficiato dell’indotto generato dall’evento internazionale. Nonostante questo, il settore guarda avanti: “Il SailGP resta un grande evento che ha proiettato il nostro territorio su un palcoscenico internazionale nelle due edizioni passate”, sottolinea Francesca Intermite, presidente Confesercenti Casaimpresa Taranto.

L’attenzione si sposta ora sui Giochi del Mediterraneo. Tiziana Errico, coordinatrice Aigo Confesercenti Taranto, evidenzia come “le imprese alberghiere ed extra alberghiere ioniche siano già pronte per l’organizzazione dell’ospitalità”, pur lamentando la mancanza di un confronto sulla pianificazione turistica dell’evento. I numeri parlano chiaro: Taranto deve ancora colmare il gap con altre città pugliesi come Bari (537.970 arrivi) e Lecce (244.748 arrivi). Le associazioni di categoria chiedono l’avvio immediato di un’azione di analisi e valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio, sollecitando l’amministrazione comunale a dare seguito al previsto “Piano operativo del turismo”.

Mentre il Comune valuta possibili forme di sostegno agli albergatori colpiti dall’annullamento del SailGP, il comparto turistico chiede interventi concreti: “È necessario pianificare una serie di eventi ed attività di marketing per incrementare i flussi turistici già da quest’anno”, concludono i rappresentanti delle associazioni, rinnovando la richiesta di un incontro con l’Amministrazione per discutere delle strategie di sviluppo turistico del territorio.