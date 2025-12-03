Taranto, scuole chiuse per allerta meteo

E’ quanto si apprende dall’ordinanza comunale n75 diramata nelle ultime ore firmata dal sindaco Piero Bitetti

Chiusi domani gli istituti scolastici, aree verdi e cimiteri comunali. E’ quanto si apprende dall’ordinanza n75 del Comune di Taranto, in seguito all’avviso dell’allerta arancione in Puglia, prevista giovedì 4 dicembre.

Motivo per cui, nella giornata di domani, è stata disposto il blocco delle attività didattiche di qualsiasi ordine e grado, dagli asili nido fino alle scuole superiori, sia pubbliche sia private sull’intero territorio comunale. Inoltre, saranno chiusi tutti i giardini e parchi pubblici, così come i cimiteri cittadini.