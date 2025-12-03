mercoledì 3 Dicembre 25
CP

Taranto, scuole chiuse per allerta meteo

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, Maiorano (FdI) a Urso: “Subito un tavolo istituzionale per ascoltare i lavoratori”

CP -
Il deputato di Fratelli d'Italia ha chiesto di ascoltare le istanze delle rappresentanze sindacali e che venga convocato, immediatamente un tavolo istituzionale, che coinvolga...
Read more

Incidente Bonillo, famiglia chiede maxi risarcimento

CP -
La famiglia della 19enne tarantina, scomparsa in seguito alle ferite riportate nell’incidente avvenuto tra il 7 e l’8 marzo 2024 in via Mediterraneo, ha...
Read more

Confsal e Fismic su Ex Ilva: “Vicini al lavoratori che lottano per il loro futuro”

CP -
Nella nota stampa per i due segretari provinciali, Buttari e Poti, è giunto il momento di un confronto con la Premier Meloni con l’auspicio...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand