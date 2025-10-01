Taranto: spaccio di droga a domicilio

Arrestato giovane di Manduria, già sottoposto agli arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Manduria, nel pomeriggio di ieri hanno arrestato un ragazzo già sottoposto agli arresti domiciliari, trovato in possesso di un consistente quantitativo di droga e denaro contante.

Tutto è partito da un insolito via vai di persone notato dai militari dell’Arma nei pressi dell’abitazione del ragazzo che ha dato il via alla perquisizione domiciliare. Sono stati scoperti oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo – tra cui cocaina, crack, ecstasy, chetamina, marijuana e hashish – oltre a 3 bilancini di precisione, telefoni cellulari, coltelli con tracce di droga e la somma di circa 15.000 euro in contanti.

Il denaro, presunto frutto dell’attività di spaccio, è stato sequestrato insieme al materiale rinvenuto. Il 24enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che l’ indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.