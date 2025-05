Taranto, stanziati 2,5 milioni di euro per gli asili nido

Ligonzo (Cisl FP): “Il risultato raggiunto è il frutto di un’azione corale in cui dipendenti e rappresentanza sindacale hanno agito all’unisono, animati da spirito di servizio e senso di responsabilità, ponendo al centro il benessere della cittadinanza e il futuro dei bambini della nostra comunità”

“Giunge in modo inaspettata, ma estremamente positiva, la notizia da Palazzo di Città: il Commissario Giuliana Perrotta, avvalendosi dei poteri del Consiglio comunale, ha deliberato una variazione di bilancio pari a 2,5 milioni di euro per l’anno educativo 2025/2026, che consentirà di mantenere pubblico il servizio degli asili nido, scongiurando così ogni ipotesi di esternalizzazione.” Lo afferma in una nota Fabio Ligonzo Segretario Aziendale Cisl FP Comune di Taranto.

L’organizzazione sindacale ha accolto con soddisfazione questa decisione, che non può essere letta come un semplice atto amministrativo, ma come un forte segnale politico e istituzionale di fiducia nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’intera comunità e del valore profondo che i servizi educativi rappresentano: cura, inclusione ed equità. A questa somma si aggiungono 10.000 euro per l’acquisto di materiale igienico-sanitario nel 2025, stanziati su esplicita richiesta della CISL FP.

“Rivendichiamo con orgoglio – afferma Fabio Ligonzo – il nostro ruolo nell’aver sollecitato e stimolato il Commissario Giuliana Perrotta a riconoscere la centralità del servizio pubblico degli asili nido. La sua sensibilità istituzionale, la visione strategica e il forte senso di responsabilità sociale hanno rappresentato una risposta concreta a un’esigenza che il sindacato ha sostenuto con determinazione e coerenza, facendo eco alle voci del personale coinvolto e traducendo le loro istanze in una proposta concreta, condivisa e realizzabile.

Particolarmente degna di nota e di sincero riconoscimento è la fiducia accordata al Servizio Bilancio dell’Ente – prosegue la nota – che ha saputo operare con competenza e tempestività, subito dopo l’approvazione del Rendiconto, in linea con quanto richiesto dalla CISL FP, individuando le risorse necessarie in un contesto tutt’altro che semplice. Questa capacità testimonia la solidità, la motivazione e la piena consapevolezza del proprio ruolo da parte della macchina amministrativa.

Un plauso speciale e doveroso va anche al personale del Comune di Taranto, che ha condiviso con la CISL FP un percorso di dialogo costante, serio e leale. – Afferma il Segretario – Come organizzazione sindacale continua il sindacalista, non ci siamo limitati a rivendicare un diritto, ma ci siamo attivamente proposti come promotori di un confronto continuo e costruttivo con tutte le parti coinvolte, nella piena convinzione che solo attraverso la partecipazione attiva e la condivisione di obiettivi concreti si possano conseguire risultati duraturi.

Abbiamo raccolto e dato voce alle istanze del personale, valorizzandone il contributo, le preoccupazioni e le proposte, rappresentando con coerenza e responsabilità coloro che quotidianamente operano con dedizione nei servizi educativi e negli uffici dell’ente.

Il risultato raggiunto è il frutto di un’azione corale in cui dipendenti e rappresentanza sindacale hanno agito all’unisono, animati da spirito di servizio e senso di responsabilità, ponendo al centro il benessere della cittadinanza e il futuro dei bambini della nostra comunità. – Conclude Ligonzo – Questo esempio lampante dimostra come una buona amministrazione e un sindacato efficace, quando fondano il loro operato su ascolto, rispetto reciproco e visione comune, possano congiuntamente costruire soluzioni durature e di reale valore per il territorio.”