Taranto, vertenza appalto Multiservizi: dal bilancio le risorse per una nuova gara

Nei prossimi mesi si procederà ad un nuovo appalto per l’affidamento dei servizi

Le rassicurazioni fornite nel corso di riunioni con le parti sociali e in occasione delle discussioni avviate in consiglio comunale hanno trovato conferma. Intervenendo sul bilancio con un’integrazione delle risorse effettuata a favore della Direzione Patrimonio del Comune, l’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha mantenuto l’impegno assunto per la soluzione della vertenza che riguarda i lavoratori dell’appalto Multiservizi.

“La dimostrazione arriva dalla delibera approvata in data odierna dalla Giunta che, valutate le indicazioni fornite dagli uffici della Ragioneria e delle Finanze, e nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché nell’osservanza del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, ha stabilito che nei prossimi mesi si procederà ad una nuova gara per l’affidamento dei servizi. – Si legge nella nota – Con questa decisione, che è stata possibile solo prevedendo sacrifici per tutte le Direzioni e gli Assessorati comunali, non solo è stata scongiurata per una vasta platea di personale l’interruzione dei rapporti di lavoro prevista per la fine di marzo (termine dell’ulteriore proroga), ma ha anche posto le basi per dare continuità occupazionale e tracciare un percorso che, applicando un metodo meritocratico, permetta di allineare gli stessi lavoratori dei cosiddetti Lotto 1 e Lotto 2.”

“Quanto deciso quest’oggi è un forte segnale politico che sta a dimostrare come la nostra compagine amministrativa quando è chiamata a dare risposte è sempre pronta a fornirle, nonostante narrazioni fuorvianti e strumentali. -ha dichiarato il sindaco Melucci- Come si evince dal provvedimento odierno, abbiamo trovato una soluzione che ha comportato per l’Amministrazione l’adozione di sacrifici e rinunce, ma l’importante è stato aver portato a casa il risultato anche grazie ad un bilancio virtuoso che sta confermando lo stato di salute del Comune.”

E soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al Patrimonio, Marcello Murgia, impegnato in questi mesi in una delicata opera di mediazione con sindacati, cooperative sociali e lavoratori, che ha inteso rivolgere “un ringraziamento al sindaco Melucci e agli uffici competenti per il gran lavoro svolto e finalizzato ad individuare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte in questa vertenza. – Conclude – Desidero anticipare che nei prossimi giorni incontreremo le rappresentanze sindacali e gli stakeholder del territorio per illustrare, con il prezioso ausilio degli uffici competenti, i dettagli del percorso che ha permesso la soluzione di questa vicenda.”