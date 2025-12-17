Telethon, al De Ruggieri di Massafra vince la solidarietà

di Angelo Nasuto

Attraverso l’iniziativa di molti genitori degli alunni, l’istituto scolastico ha raccolto la cifra di 2mila e cento euro

Il connubio famiglie scuola si salda sempre di più e diventa vincente per la solidarietà. È ciò che è avvenuto nelle scorse settimane a Massafra presso il liceo statale De Ruggieri, dove è stata attivata tramite l’iniziativa di molti genitori di alunni la vendita di gadget e piccoli oggetti, finalizzata alla raccolta fondi per la fondazione Telethon. L’oggettistica venduta è stata fornita dalla filiale massafrese della BNL con cui è stata definita una proficua collaborazione. Ma l’attività di sensibilizzazione e di raccolta risorse è stata sostenta ed accompagnata dalla grande pettolata, organizzata nella mattinata del 21 novembre, vigilia di Santa Cecilia festeggiata a dovere; le pettole sono state preparate dalle volontarie, nonché mamme di alcuni alunni del liceo, e l’intera giornata è stata ben coordinata dal gruppo di lavoro dell’istituto scolastico massafrese.

Ieri poi è stata celebrato il successo di tale vendita, con cui si è riusciti ad accumulare la cifra non indifferente di 2 mila e cento euro, da devolvere alla fondazione Telethon. Nella sede centrale di via Crispiano negli ampi locali dell’androne è stata simbolicamente firmato l’assegno con la suddetta cifra da donare alla ricerca, con tanto di scatti celebrativi, alla presenza della Preside del liceo, Elisabetta Scalera, di un gruppo di mamme impegnate in questa attività benefica e dei collaboratori scolastici, i quali hanno svolto il ruolo di supporto logistico.

Era presente anche la direttrice della filiale di Massafra della BNL, dott.ssa Paola Tedesco, la quale ha salutato con grande favore la collaborazione che si è instaurata tra la scuola e la banca, che da ben trentacinque anni funge da riferimento l’importante opera di ricerca scientifica Telethon. “Una collaborazione davvero ben riuscita da tutti i punti di vista – ha affermato la direttrice – grazie anche all’opera di sostegno dell’impiegata presso l’agenzia massafrese dell’istituto di credito Vanessa De Benedictis. Il nostro obiettivo nei prossimi anni è quello di creare una maggiore sinergia affinché la raccolta solidale faccia ancora più eco e si possa divulgare maggiormente presso la popolazione locale nel territorio tarantino ed extraprovinciale. Perché noi avremo modo di poter pubblicizzare sempre meglio l’attività solidale con la nostra rete aziendale”. Da considerare che la somma raccolta, accumulata con tanto impegno di liberi cittadini contribuenti, costituisce un piccolo record raggiunto, dopo le sole centinaia di euro raccolte negli anni scorsi, ed è stata già versata tramite l’agenzia BNL di Massafra sita in corso Roma 167.