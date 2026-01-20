Tempesta solare: possibili blackout elettrici e satellitari

La Terra è colpita da un fenomeno geomagnetico raro ma il più intenso degli ultimi venti anni

Domenica 18 gennaio un’ eruzione solare, ha innescato una forte tempesta geomagnetica che ha iniziato a colpire la terra più vistosamente da ieri. Si tratta di una delle più intense mai registrate, livello 4 su una scala di 5. Le particelle solari espulse perturbano il campo magnetico terrestre, ma già da martedì 20 inizierà a perdere intensità.

Secondo lo SWPC (Centro di Previsione Meteorologica Spaziale), l’agenzia ufficiale del governo degli Stati Uniti che monitora il meteo spaziale e fornisce allerte per eventi che possono influenzare la Terra, l’ ha classificata come la più grande egli ultimi venti anni.

Nel 2003, 23 anni fa, si verificò la “tempesta solare di Halloween”, che provocò interruzioni di corrente in Svezia e danni ai trasformatori di potenza in Sudafrica. Questi infatti potrebbero essere gli effetti negativi. Lo Space Weather Prediction Center ha annunciato però anche i possibili effetti positivi: la possibilità di vedere le aurore boreali in Italia e in America, in zone in cui di solito non si verificano.