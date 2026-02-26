Terrore all’ex Ilva, tubo di azoto precipita al suolo

L’episodio ha generato tensione tra i presenti, ma non ha avuto conseguenze per il personale

Attimi di terrore allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Un guasto improvviso avrebbe interessato un condotto destinato al trasporto di azoto nell’area dell’Acciaieria 2. Un tubo si è lesionato cedendo e finendo sulla carreggiata interna dello stabilimento. Nessun operaio è rimasto coinvolto e i danni risulterebbero circoscritti all’impianto e al momento non si segnalano criticità legate a eventuali dispersioni di sostanze pericolose.