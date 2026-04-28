Transizione ecologica, Bitetti: “Trasformare Taranto in un hub delle energie rinnovabili”

Nella nota stampa l’amministrazione Bitetti spiega la sua visione di territorio sostenibile

“Coniugare transizione ecologica, innovazione e modelli urbani sostenibili. L’amministrazione comunale, come riporta nella nota stampa, punta a trasformare Taranto in un “Hub per le energie rinnovabili” all’interno di un percorso strategico indirizzato alla riconversione industriale e alla valorizzazione delle competenze già presenti sul territorio: “Il potenziale di Taranto nei settori come eolico offshore, – prosegue la nota – fotovoltaico, idrogeno verde rendono la terra ionica una piattaforma naturale per la sperimentazione di nuove politiche energetiche e ambientali”.

L’intenzione dell’amministrazione Bitetti è di coinvolgere imprese, startup, università, centri di ricerca e comunità locali, in un modello di sviluppo partecipato e inclusivo affinché il progetto di “Hub” abbia da subito una consistenza concreta e spendibile anche in chiave nuovi investimenti e insediamenti produttivi green. All’interno di questo percorso riveste un ruolo centrale la collaborazione già in corso con il Politecnico di Bari, quale partner scientifico e tecnologico, chiamato a contribuire attraverso attività di ricerca applicata, trasferimento tecnologico, formazione avanzata e supporto alla progettazione di soluzioni innovative: “La visione è quella di una Taranto capace di trasformare la propria storia industriale in opportunità di innovazione, diventando un laboratorio avanzato di sostenibilità ambientale, economica e sociale, con ricadute positive e durature per l’intero territorio” conclude la nota stampa.