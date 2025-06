Trenitalia: riapre la Taranto-Potenza-Salerno, stop temporaneo sulla Bari-Taranto

Dal 1° luglio ripristinati i collegamenti sulla tratta Taranto-Potenza-Salerno con Frecciarossa, Intercity e Regionali. Contemporaneamente, lavori di potenziamento sulla Bari-Taranto fino al 31 agosto con servizi sostitutivi su gomma

Novità in arrivo per i collegamenti tra Puglia, Basilicata e Campania, a partire dal 1° luglio. Come da cronoprogramma, torna pienamente operativa la linea Taranto-Potenza-Salerno, mentre si apre una nuova fase di lavori sulla Bari-Taranto. Sulla tratta ripristinata tornerà a circolare il Frecciarossa Milano-Roma-Salerno-Potenza-Taranto, con partenza dal capoluogo jonico alle 6:10 e rientro serale alle 23:42. Il servizio prevede anche due coppie di Intercity Roma-Taranto e una coppia di treni regionali sulla linea Taranto-Potenza-Napoli.

I lavori conclusi sulla Battipaglia-Potenza hanno portato significativi miglioramenti infrastrutturali, tra cui il rinnovo dei binari con sistema Fast System Overail, la velocizzazione degli itinerari fino a 60 km/h e l’ammodernamento delle stazioni di Eboli e Picerno con nuovi sottopassaggi, ascensori e pensiline.

Contemporaneamente, dal 1° luglio al 31 agosto, sarà interrotta la linea Bari-Taranto per interventi di potenziamento, tra cui l’implementazione del sistema ERTMS nella tratta Bari Parco Nord-Gioia del Colle e il miglioramento dell’accessibilità nella stazione di Acquaviva delle Fonti. Durante questo periodo, saranno attivati servizi sostitutivi su bus, mentre gli Intercity verranno istradati su percorsi alternativi via Brindisi-Ostuni-Fasano o via Battipaglia-Potenza.

Per informazioni dettagliate, i viaggiatori possono consultare il sito www.trenitalia.com, l’App di Trenitalia o contattare il call center gratuito al numero 800 89 20 21.