Unionservizi Confapi Taranto: Tiziana Magrì nominata vicepresidente

Designer dell’innovazione sostenibile e co-fondatrice di WeWelcome Taranto, riceve la delega a Innovazione e Startup. Affiancherà il vicepresidente Giuseppe Fischetti

La Sezione Unionservizi di CONFAPI Taranto con la nomina del suo secondo vicepresidente vede completata la sua governance. Si tratta della dott.ssa Tiziana Magrì, designer dell’innovazione sostenibile e responsabile delle relazioni esterne di una startup innovativa, Destination & Project Manager e co-fondatrice della piattaforma digitale “WeWelcome Taranto”, che andrà ad affiancare il dott. Giuseppe Fischetti, suo omologo. La nomina della nuova componente dell’assetto amministrativo di Unionservizi (a Tiziana Magrì è stata affidata la delega per l’Innovazione e le Startup) si è registrata al termine dell’ultima riunione effettuata nella sede dell’Associazione che tutela oltre 150 imprese del territorio.

“Siamo sicuri -ha dichiarato il presidente di CONFAPI Taranto, ing. Fabio Greco- che la professionalità e l’esperienza nel settore che Tiziana Magrì possiede costituiranno per la nostra realtà associativa un ulteriore upgrade a favore di una Sezione strategica per lo sviluppo del territorio come Unionservizi, sempre attenta a supportare l’ecosistema innovativo integrando servizi, opportunità e connessioni istituzionali al fine di incrementare la competitività nelle nostre aziende. A Tiziana Magrì giungano da tutti noi gli auguri di buon lavoro.”