Uniti contro la violenza: successo del convegno Sirip

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, è stata sottolineata l’importanza di un’azione continua per combattere questa piaga sociale. Presenti il presidente Achille Ducoli e la dottoressa Cristina Di Silvio

“Per la nostra professione, per quanto facciamo ogni giorno, e per tutte le occasioni di scambio e incontro che affrontiamo quotidianamente, siamo convinti di poter dare un contributo importante unendoci a tutte le forze sane della società per abbattere il mostro della violenza sulle donne”. Così si esprime la dottoressa Cristina Di Silvio, promotrice del convegno organizzato ieri presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

L’evento ha visto la partecipazione di relatori di spicco, tra cui giornalisti, diplomatici, politici e figure culturali, e ha riempito la sala di un pubblico attento e coinvolto. Il messaggio del convegno, organizzato dal Sindacato dei Rappresentanti di Interessi Parlamentari (Sirip), è stato chiaro: “Non voltarsi dall’altra parte, prestare ascolto e attenzione, segnalare e non rimanere passivi davanti alle difficoltà che possono emergere in ogni contesto, dalla famiglia alla scuola, fino all’ambiente lavorativo”.

“Questo impegno – ha sottolineato la Dr.ssa Di Silvio – deve andare oltre un solo giorno all’anno e trasformarsi in un contributo concreto e attivo per tutti gli altri 364 giorni”. Tra i partecipanti hanno spiccato figure autorevoli come la senatrice Campione, l’onorevole Ciocchetti, l’ambasciatore afgano Khaled Alem Zekriya, il procuratore Annalisa Imparato e gli avvocati Elisabetta Rampelli e Valentina Ambrogio. Presenti anche esponenti del mondo della cultura e del giornalismo, tra cui Stefano Ferri e Flavia Mariani.

Un convegno che, grazie alla sua incisività e al livello dei suoi partecipanti, ha rilanciato con forza l’urgenza di un’azione collettiva contro una piaga sociale che continua a mietere vittime.