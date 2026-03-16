Valerio da Taranto e la sua “Giornata particolare” su canale 5

Il concorrente vince un premio in denaro e sogna di fare un gesto per il reparto di oncologia pediatrica della sua città

Domenica 15 marzo e una domanda, l’ ottava, da 200mila euro al quiz ” Chi vuol essere milionario”. La risposta corretta ha permesso al concorrente Valerio, 39enne, receptionist di Taranto, di vincere il premio finale su Canale 5.

“In quale film Marcello Mastroianni pronuncia questa frase? Piangere si può farlo anche da soli, ma ridere bisogna essere in due”.

Ha scelto: “Una giornata particolare”, la passione per il cinema di Valerio non gli ha lasciato dubbi.

Ha vissuto proprio la sua giornata particolare, come l’ omonimo film, negli studi televisivi.

L’ emozione si è raddoppiata però quando il conduttore Gerry Scotti gli ha chiesto cosa avrebbe fatto con quel premio in denaro.

Valerio, che parla 5 lingue ed è tornato a casa per non lasciare sola sua madre, con la voce rotta dall’ emozione ha risposto: “Mi piacerebbe cambiare casa e fare qualcosa per il reparto di oncologia pediatrica della mia città”.

Queste parole hanno colpito il conduttore che con gli occhi lucidi ha detto: “Ora cosa mi è venuto in mente di darti l’unico fazzoletto che avevo”.

Una giornata particolare e la tesi sconfessata del famoso film del 1977?

Si può anche piangere in due, dall’ emozione. Non solo ridere.