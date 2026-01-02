Vandalizzata pensilina a Talsano. Gira: “Città vittima di se stessa”

La presidente di Kyma Mobilità: “L’anno nuovo inizia con questa triste notizia che fa riflettere sulla mancanza di rispetto nei confronti del cosiddetto ‘bene comune’”. Riportiamo integralmente la nota
Vandali in azione contro una pensilina di Kyma Mobilità a Talsano, in Corso V. Emanuele II. Vetri in frantumi e frammenti sul marciapiede ci raccontano ancora una volta che c’è tanto da fare sul piano culturale e, di riflesso, sul senso di civiltà.
L’anno nuovo inizia con questa triste notizia che fa riflettere sulla mancanza di rispetto nei confronti del cosiddetto “bene comune”. Categoria in cui rientrano le pensiline, ripari necessari per gli utenti in attesa degli autobus, che appartengono alla collettività.
“Non sapremo mai cosa porta questi vandali a compiere azioni di questo genere, cosa vogliano dimostrare. – Afferma la presidente di Kyma Mobilità Giorgia Gira – L’unica certezza è che, quando si verificano tali episodi, l’intera città appare come vittima di se stessa. Che siano pensiline o autobus, al di là dei costi che l’azienda sostiene per ripristinare quanto vandalizzato, occorre lavorare tutti insieme sull’educazione e sul rispetto del bene comune. Per questo 2026 appena iniziato, ci auguriamo di non dover più riferire notizie del genere”.