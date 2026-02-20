Vestas Italia, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm: “Nessun lavoratore dev’essere lasciato indietro”

Le segreterie territoriali comunicano nella nota stampa che 13 lavoratori su 29 hanno ricevuto una proposta di assunzione a parità di anzianità convenzionale ed a tempo indeterminato

Si è svolto l’incontro, presso Confindustria Taranto, tra le OO.SS. e la Direzione Vestas Italia, per proseguire il confronto sulla vertenza in corso. Le segreterie territoriali Fim Fiom Uilm comunicano nella nota stampa che l’azienda ha comunicato che, terminato il processo dei colloqui conoscitivi da parte della società Vestas Blades, 13 lavoratori su 29 hanno ricevuto una proposta di assunzione a parità di anzianità convenzionale ed a tempo indeterminato, senza periodo di prova, a partire dal prossimo 1 marzo.



Inoltre, comunicano le sigle sindacali, l’azienda si è resa disponibile a trovare ulteriori forme di incentivo da riconoscere ai lavoratori in merito ad un possibile trasferimento. FIM FIOM UILM, hanno ribadito con forza quanto dichiarato sin dall’inizio della vertenza, ossia: “Nessun lavoratore deve essere lasciato indietro, c’è la necessità di garantire come priorità assoluta, stesso trattamento indiscriminato e pari condizioni/opportunità. Pertanto, abbiamo sollecitato l’azienda ad intervenire ulteriormente nei confronti di Vestas Blades e formulare una proposta di ricollocazione lavorativa a chi in questa fase non è stato interessato dal processo. L’azienda ha aggiornato il confronto nella giornata del 27 pv, al fine di individuare una soluzione che salvaguardi il benessere di tutti i lavoratori”.