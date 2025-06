Volpe (Opi Taranto): “Il prossimo sindaco deve essere garante della salute dei tarantini”

“È necessario che la città venga messa al centro dell’agenda della Regione Puglia”

In vista del ballottaggio, il Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, chiede al prossimo Sindaco di essere il vero garante della salute dei tarantini e un impegno affinché Taranto venga messa al centro dell’agenda della Regione Puglia.

“Troppo spesso abbiamo osservato – sottolinea Volpe – una mortificazione del nostro territorio, soprattutto in termini di assunzioni di personale rispetto alle altre province della Regione e nel potenziamento delle strutture dedicate alla prevenzione: Taranto è la provincia con il più alto tasso standardizzato di patologie oncoematologiche e cronico-degenerative che non solo rendono incontrollabile la spesa sanitaria, ma impattano pesantemente sulla salute dei cittadini e sul funzionamento della nostra Azienda sanitaria.

La nostra provincia -prosegue il presidente dell’OPI ionico- registra un dato da record per il tumore al polmone con una preoccupante prevalenza di casi nella donna. Noi professionisti della salute continuiamo ad essere scontenti di come vengono gestite le assunzioni nel nostro territorio: dei 72 infermieri assunti, 48 unità sono state destinate per l’apertura delle Rianimazioni di Martina Franca e Castellaneta e 24 distribuite tra il Presidio del SS Annunziata e del Moscati.

Nonostante i nostri reparti siano in sofferenza di infermieri, si sono destinate 48 unità per aprire nuove Rianimazioni, lasciando sguarniti i servizi territoriali tra cui il sistema 118 e il Dipartimento di Prevenzione. Le 72 assunzioni – si legge nella nota – restano ‘virtuali’ considerando che come sempre ai numeri bisogna effettuare la solita scrematura delle mobilità in uscita che da indiscrezioni sembrerebbe essere di ben 15 unità, quindi le vere assunzioni per compensare la carenza di personale si riduce a sole 9 unità.

Si avvicina la stagione estiva e molte postazioni del Sistema 118 sono prive oltre che di medici, anche di infermieri, eppure questa sarebbe dovuta essere una priorità per rendere sicuro il territorio nella gestione delle patologie tempo-dipendenti. Con le nuove assunzioni, oltre ai reparti che come sappiamo sono al collasso in tutti i Presidi, abbiamo lasciato scoperto il territorio, il vero volano della sanità di iniziativa”.

Il presidente Volpe auspica un cambio di passo anche nell’ambito della prevenzione. “Bisogna investire nella prevenzione e promozione della salute, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria e ambientale legata all’ex Ilva. È pregevole l’iniziativa del Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto di avviare campagne di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della salute in tutto il territorio – evidenzia il presidente di Opi Taranto – come quelle avvenute nelle settimane scorse nelle piazze della provincia e venerdì 30 maggio nel Parco della Musica in una integrazione con la Scuola, ma questo sarà solo una goccia nel mare se non si investe nel personale e quindi nelle assunzioni”.

Infine il messaggio al futuro primo cittadino. “Chiedo al prossimo Sindaco un impegno concreto per la città di Taranto – conclude Volpe – in quanto non è più possibile essere fanalino di coda nell’agenda regionale e non ricevere aiuti veri e concreti per l’emergenza ambientale e sanitaria in atto, emergenza che è oggetto di continui dibattiti, ma che nei fatti non viene mai affrontata”.