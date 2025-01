Weekend di pioggia in Puglia: il bel tempo ha le ore contate

Taranto si prepara a un ribaltone meteorologico: la Protezione Civile lancia un’allerta gialla per piogge e temporali

Un inverno soleggiato per la Puglia, ma il bel tempo ha le ore contate. Previsto per il weekend un ribaltone meteorologico: per la giornata di domani, sabato 11 gennaio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla che interesserà diverse regioni del Centro-Sud Italia. Un sistema perturbato porterà precipitazioni diffuse e temporali, quindi, anche sulla nostra Regione. L’allerta sarà in vigore dalle ore 12:00 per le successive 12 ore.

In particolare nella zona di Taranto, sabato 11 gennaio è atteso un clima freddo con temperature che si attesteranno tra i 7°C e i 13°C. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con una maggiore nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Previste piogge sparse, ma gli accumuli attesi saranno minimi. I venti soffieranno moderati da sud-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 46 km/h.

Situazione poco diversa per domenica 12 gennaio, con le temperature che progrediranno in un leggero calo, oscillando tra i 7°C e i 9°C. Anche in questa giornata, il cielo rimarrà nuvoloso, con la possibilità di qualche schiarita nel pomeriggio. Le probabilità di pioggia rimangono basse, mentre i venti si faranno più forti raggiungendo raffiche fino a 58 km/h.