“Furio con furore”, si ride a Crispiano

Domenica 25 maggio a Crispiano, la compagnia teatrale “Massimo Troisi” metterà in scena una divertente commedia

Domenica 25 maggio risate assicurate guardando “Furio con Furore”, commedia portata in scena dalla compagnia teatrale “Troisi” di Taranto. Lo spettacolo, alle 19.30 al Teatro Comunale di Crispiano (piazzetta Casavola), offrirà ai presenti la possibilità di divertirsi e mettere da parte per due ore gli affanni quotidiani. Furio (Mimmo Cito) irrompe nella casa della scrittrice Dalia Manetti (Patrizia Camerino) e porta lo scompiglio nella sua vita privata, creando equivoci e situazioni imbarazzanti ogni volta che si muove o proferisce parola. Il marito (Franco Bergami), l’amica (Mariella Presta), l’amante (Mariella Astolfi), l’ispettrice fiscale (Annarita Agnino) e il vicino psicopatico (Raffaele Boccuni) saranno ostaggi dell’infaticabile creatore di guai in un frenetico susseguirsi di situazioni comiche e grottesche. Battute a raffica e situazioni esilaranti saranno il filo conduttore dello spettacolo, dove nulla è come sembra sino alla fine o, diversamente, è esattamente tutto come sembra. La sentenza spetterà soltanto agli spettatori. La regia è di Raffaele Boccuni. La commedia è liberamente tratta dal film “La cena del cretini”, film del 1998 scritto e diretto da Francis Veber e a sua volta ispirata ad un’opera teatrale di successo dello stesso regista.