giovedì 18 Giugno 26
CP

Da Firenze a Taranto, gli artisti strani della Bandabardò

Cultura e Spettacoli

Articoli Correlati

Giochi del Mediterraneo, accordo sulle risorse tra Comune e Commissario

CP -
L'accordo, che diventerà operativo dopo la pubblicazione del decreto governativo, definisce la ripartizione dei fondi destinati a una serie di interventi ritenuti strategici per...
Read more

Maturità 2026, ecco le tracce

CP -
Sui banchi 527.747 studenti stanno affrontando la prima prova: sette le tracce divise in tre tipologie La campanella è suonata, stamattina, come di consueto alle...
Read more

Guardia di Finanza, controlli serrati contro l’illecita commercializzazione di prodotti falsi e non sicuri

CP -
Sequestrati oltre 240.000 prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito del diuturno controllo economico...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand