Alberto Giuliatto è il nuovo allenatore del Taranto

La società rossoblù ha affidato la guida tecnica della prima squadra all’ex allenatore del Deghi Calcio e del Toma Maglie. Il nuovo tecnico sarà presentato ufficialmente ai tifosi nel corso di un incontro in programma questo pomeriggio. Di seguito la nota integrale del club

“La SS Taranto comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alberto Giuliatto. Nato a Treviso nel 1983, da calciatore Giuliatto ha militato nella massima serie con Treviso e Lecce collezionando 50 presenze, alle quali vanno aggiunte 83 presenze in B, sempre con le casacche giallorosse e biancocelesti oltre che con la maglia della Nocerina. Da allenatore ha guidato il Deghi Calcio e il Toma Maglie in Eccellenza. Il nuovo tecnico Giuliatto, a cui va il più caloroso benvenuto da parte della società, verrà presentato oggi pomeriggio alle 16.30 in diretta Facebook.”

Crediti foto Ss Taranto Calcio