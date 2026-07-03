venerdì 3 Luglio 26
CP

Alberto Giuliatto è il nuovo allenatore del Taranto

Sport

Articoli Correlati

Boxe, Rossetti sfida Faraoni per il titolo italiano dei pesi medi

CP -
Il pugile della Quero-Chiloiro ha superato la cerimonia del peso e domani salirà sul ring del PalaTiziano in occasione della serata celebrativa dei 110...
Read more

La voce del silenzio

Vittorio Galigani -
Il prossimo campionato di Eccellenza prenderà il via il 30 agosto. Ad oggi il Taranto non ha ancora comunicato ufficialmente la sede del ritiro...
Read more

Scontri nella finale playoff di Eccellenza: sanzioni ridotte per la SS Taranto

CP -
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso della squadra rossoblu: solo 3 partite casalinghe a porte chiuse. Confermate invece la penalizzazione di due punti...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand