Alessandra Vitti domina nel nuoto pinnato

La tarantina, tesserata con la Hydrosport di Matera, si è imposta nei 50, 100, 200 metri pinne, 50 monopinna e 50 in apnea. Gli ori sono stati conquistati nel centro polifunzionale di Agropoli, in provincia di Salerno

Sul tetto di Italia in cinque discipline del nuoto pinnato. La tarantina Alessandra Vitti fa incetta di medaglie ai campionati italiani di categoria, che si sono svolti nel centro polifunzionale Elysium di Agropoli, in provincia di Salerno. Il nuoto pinnato, che rientra nella programmazione della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), è altresì conosciuto come la formula uno del nuoto poiché gli atleti, indossando le pinne, riescono a toccare grandi velocità. Così come ha fatto Vitti, che ha conquistato cinque ori a cui può aggiungere con orgoglio anche un argento a squadre. Le prestazioni sono state di evidente qualità e nessuna delle sue avversarie è riuscita realmente a contrastarla.



Si è così imposta nei 50, 100, 200 metri pinne, 50 monopinna (due piedi in una grande pinna) e 50 apnea. Quest’ultima è forse la disciplina di maggiore fascino, perché l’intera distanza deve essere percorsa senza mai emergere, pena la squalifica. Dunque, anche grandi polmoni per la 25enne (tesserata con la Hidrosport di Matera), giunta seconda nella prova a squadre della 4×50. In questo tipo di gara, due delle frazioni sono percorse con due pinne a piedi e le restanti con una sola. Nella classifica generale delle società, la Hydrosport Matera ha ottenuto un buon nono posto sulle 43 iscritte e provenienti da tutta Italia. Il risultato di Vitti è il frutto dei sacrifici dell’atleta e del lavoro svolto con il tecnico Antonio Potenza, con il quale continua a confermarsi un punto di riferimento del nuoto pinnato nazionale.