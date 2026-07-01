mercoledì 1 Luglio 26
CP

Ciro Danucci non sarà più l’allenatore del Taranto

Sport

Articoli Correlati

Prisma Volley riparte dalla C

CP -
Il Presidente Tonio Bongiovanni insieme alla dirigenza con la vicepresidente Zelatore, il Direttore Generale Primavera e il segretario De Luca stanno supervisionando la programmazione...
Read more

Alessandra Vitti domina nel nuoto pinnato

CP -
La tarantina, tesserata con la Hydrosport di Matera, si è imposta nei 50, 100, 200 metri pinne, 50 monopinna e 50 in apnea. Gli...
Read more

Ragazzi di stadio

Vittorio Galigani -
Lo stadio sarà riconsegnato completamente ristrutturato grazie a un investimento pubblico di circa 70 milioni di euro, finanziato nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Una...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand