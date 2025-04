Basket, seconda vittoria ai play off per la Santa Rita Taranto che fa festa Palafiom

Prosegue il cammino che porterà alla finale per la promozione in Serie C. La squadra di Coach Leale affronterà il Galatina e Ceglie, nel tentativo di concludere nel migliore dei modi questa ottima annata vissuta sui parquet della Divisione Regionale 1 di pallacanestro

Terza gara playoff, seconda vittoria. Prosegue il cammino della Santa Rita Basket Taranto nei playoff che portano alla finale per la promozione in Serie C.

Ieri sera, sul parquet del Palafiom, i gialloblù allenati da Nico Leale hanno superato Seagulls Monopoli con il punteggio di 72-68. Dopo un brillante inizio dei tarantini (10-0, 20-8…) gli ospiti sono rientrati in gara (intervallo 38-32) chiudendo in vantaggio il terzo parziale (54-56).

L’equilibrio è durato sino agli ultimi due minuti di gioco, quando Taranto – che sul campo ha chiamato in causa numerosi giovanissimi del roster – ha rimesso a frutto la solita pressione difensiva, marcando una distanza di sicurezza (Cianci da tre, 68-64 a 1′ dalla sirena) e centrando quattro liberi su quattro con Conforti negli ultimi secondi, mettendo così in cassaforte il risultato (72-68).

Privi di Arancibia, top scorer del girone e ieri in panchina a causa di un fastidio muscolare, i ragazzi di Leale non hanno mancato l’appuntamento con la vittoria nell’ultima partita casalinga della stagione, festeggiando per l’occasione con tanti ragazzi e bambini del settore giovanile e del minibasket.

Prossime gare playoff a Galatina e Ceglie, nel tentativo di concludere nel migliore dei modi questa ottima annata vissuta sui parquet della Divisione Regionale 1 di pallacanestro.

Tabellino

Santa Rita Taranto 72

Seagulls Monopoli 68

(22-14, 38-32, 54-56)

Santa Rita Taranto

Moffa, 2, Mandrillo 5, Bianchi, Dibenedetto 2, Russo, Zicari 10, Sperti 14, Masciulli 10, Fanizzi, Conforti 14, Cianci 15, Arancibia.

All. Leale, ass. Zicari N. e Simonetti

Seagulls Monopoli

Pavone 26, Sorino 5, Buhorsky 8, Caleprice 4, Casato 6, Moschettini 12, Carone 7, Indiveri, Annese

All. Morè