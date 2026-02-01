Boxe, Quero – Chiloiro in vetta per il tricolore

Magrì e Rossetti, i protagonisti di due sfide nella prossima primavera

Due appuntamenti primaverili per i professionisti della Quero-Chiloiro, il superwelter Francesco Magrì e il peso medio Giovanni Rossetti, con due sfide tricolore in cantiere che si collocano verso l’apice della carriera pugilistica e li confermano nella loro prestigiosa caratura all’interno del team di pugili tarantini che crescono nella palestra di via Emilia del maestro benemerito Vincenzo Quero.

Per il ventottenne Francesco Magrì, già pluricampione italiano da dilettante, vincitore del Guanto d’oro e maglia azzurra in importanti competizioni internazionali come i Giochi del Mediterraneo di Tarragona nel 2018, è arrivata finalmente la sfida tricolore del suo passaggio al professionismo per la categoria superwelter. Francesco arriva al suo primo obiettivo da “pro” dopo essersi collocato quarto nella classifica italiana di Boxerec con 9 match che lo vedono imbattuto: 8 vittorie di cui 4 per ko e 1 pari per il pugile tarantino in preparazione per il tricolore. L’avversario designato per il titolo italiano di Francesco Magrì è il ventiseienne Francesco Aiello, pugile casertano della Foglia boxing team di Marcianise, ottavo nella classifica italiana di Boxerec e altrettanto imbattuto con 11 vittorie di cui 5 per ko, anche lui con un glorioso passato dilettantistico che lo ha visto crescere nel Gruppo sportivo delle Fiamme oro e laurearsi campione italiano junior nel 2015.

Si prospetta un match interessante – fanno sapere – per il titolo italiano dei superwelter che si disputerà tra due pugili tecnici ed esperti, una grande attesa per questa primavera che tra la fine di marzo e l’inizio di aprile vedremo nella manifestazione professionistica organizzata dalla Promo Boxe Italia del procuratore Mario Loreni.



Tra gli appuntamenti professionistici primaverili – concludono – è fissata anche per il 28 marzo a Ferrara la semifinale dei pesi medi tra il pugile italocubano tarantino Giovanni Rossetti e il ferrarese Nicola Cristofori nell’organizzazione dell’Accademia Ferrara che definirà lo sfidante per il titolo italiano medi da disputarsi con il neocampione italiano della sfida tra Francesco Faraoni e Christian Mazzon che si terrà il 7 marzo a Milano.

Atleta venticinquenne, Giovanni Rossetti ha un record di 17 vittorie di cui 6 per ko e 4 sconfitte, settimo nella classifica italiana dei pesi medi, detentore del titolo del Mediterraneo WBA conquistato lo scorso 6 dicembre al Palafiom a Taranto contro il serbo Radulovic, già campione italiano medi nel 2022 e campione del mondo youth UBO nello stesso anno. Nicola Cristofori ha un record di 16 vittorie di cui 1 ko, 4 sconfitte e 2 pari, è stato già campione italiano pesi welter nel 2018 e campione del Mediterraneo IBF pesi medi, ottavo nella classifica italiana medi. Un’altra sfida tra due pugili tecnici ed esperti che porterà i riflettori sulla boxe nella prossima primavera.



Magrì e Rossetti hanno già avviato la preparazione nella palestra Quero con lo staff tecnico guidato dal maestro benemerito Vincenzo Quero e composto da Cataldo Quero, Cosimo Quero, Cosimo Inerte, Salvatore Versace, Antonio Versace, Cataldo Rapetti, Giuseppe Magaletti, Francesco D’Arcangelo, Domenico Maffei, Andrea Bisignano e Giuseppe Dellinoci.