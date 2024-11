Dinamo Nuovi Orizzonti, importante vittoria in trasferta a Campobasso

Con un punteggio di 69-59, le ioniche conquistano il terzo successo consecutivo. La prestazione di Iob conferma la propria importanza sotto canestro

Era imperativo vincere, ma lo era ancor di più convincere. La Dinamo Nuovi Orizzonti riesce nell’impresa di superare con il punteggio di 69-59 la formazione della Molisana Magnolia Campobasso, in un match ad alta intensità, dove Smaliuk e Kolyandrova hanno dimostrato il loro notevole valore tecnico e realizzativo, mentre Mastrototaro ha confermato di essere tra le giocatrici più in forma.

Il team ionico ha iniziato bene, dominando il primo quarto e chiudendolo con un punteggio di 17-13, grazie a un parziale di +4. La reazione della squadra di casa è stata immediata: con una Bocchetti in grande spolvero e una Costato incisiva, hanno chiuso il secondo quarto in parità a 27.

La determinazione di Taranto è emersa nel terzo quarto, che si è rivelato decisivo per l’esito della partita. Le ioniche hanno concluso con un punteggio di 52-39, realizzando un parziale di +13 che ha messo in difficoltà il Campobasso. Nell’ultimo quarto, la squadra di casa ha tentato una rimonta difficile, ma Taranto si è dimostrata solida in difesa e cinica sotto canestro, vincendo con dieci punti di vantaggio.

Ora sono tre le vittorie consecutive delle ragazze di Caricasole, che sembrano ormai uscite dal momento non idilliaco iniziare del torneo. Da segnalare la prestazione di Iob che conferma la propria importanza sotto canestro. A referito anche Smajic, Gismondi e Manco.

La Molisana Magnolia Campobasso – Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto

59 – 68 (13 – 17, 27 – 27, 39 – 52)

Campobasso: Felicita 2, Costato 16, Di Quinzio n.e., Padulo n.e., Cere’ 12, Verlingieri n.e., Giulivi n.e., Bocchetti 22, Tateo, Del Colle, Fatica, Grande 6. (All.re Gabriele Diotallevi – 1* Ass. all.re Alessandra Maria Formica).

Taranto: Smaliuk 21, Kolyandrova 13, Mastrototaro 12, Saponaro n.e , Gobbi n.e., Iob 13, Smajic 4. Gismondi 4, Cascione, Molino 1, Manco. (All.re Giulio Caricasole – 1* Ass. all.re Mimmo Calviello).

Note: Spettatori 100 circa. Nessuna uscita per falli.

Arbitri: Mattia Mandato di San Nicola La Strada di Caserta e Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli).

Quintetti iniziali

Campobasso: Costato, Cere’, Bocchetti, Fatica, Grande.

Taranto: Smaliuk, Kolyandrova, Mastrototaro, Iob, Manco.