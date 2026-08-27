Doppia presentazione per il Taranto

Rossoblù prima in piazza Garibaldi e poi allo Iacovone. Il campionato inizierà domenica

Doppia presentazioni ieri per il Taranto, prima in piazza Garibaldi nel cuore del borgo, poi allo Iacovone nell’intervallo di Italia-Kosovo, gara dei Giochi del Mediterraneo. Due momenti simili, nei quali è però emerso, seppure in forma diversa, tutta la passione e l’orgoglio di una tifoseria che non conosce categoria.

Nel Fan Village, alla casa armonica, squadra e staff tecnico e dirigenziale si sono presentati puntuali alle 19 per salutare i tifosi accorsi: gruppo organizzati, tifosi, appassionati di calcio pronti a sostenere la squadra costruita dal ds Danilo Pagni per ammazzare il campionato. A prendere il microfono il direttore generale Beppe Camicia, il ds, il capitano Antonio Guastamacchia e il bomber Francesco Losavio. Dichiarazioni con un comune un’unica idea: centrare la promozione in Serie D.

Poco dopo allo Iacovone, alla fine del primo tempo della gara dei giovani azzurri, tutto il Taranto (nella stesse componenti) è sceso in campo per raccogliere gli applausi dei 20.000 presenti. Ad arringarli il presidente Sebastiano Ladisa, che ha ringraziato Massimo Ferrarese, presidente del Comitato dei Giochi del Mediterraneo di Taranto per l’opportunità ricevuta e confermato tutti i nuovi propositi di vittoria del campionato. Ora la parola passerà al terreno di gioco, perché domenica si giocherà la prima giornata di campoonato con il Cosmano Sport Foggia e i tre punti saranno d’obbligo.