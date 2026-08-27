Giochi del Mediterraneo, la boxe azzurra conquista il terzo oro

Gabriele Guidi Rontaninella, nella categoria kg 70, in finale ha sconfitto ai punti 3-0
Terzo oro di giornata per l’Italia nella boxe ai Giochi del Mediterraneo con Gabriele Guidi Rontaninella categoria kg 70. Il 22enne pugile azzurro in finale ha sconfitto ai punti 3-0, dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio, lo spagnolo Frank Martinez Bernad. L’oro di Rontani è anche la centesima medaglia azzurra ai Giochi di Taranto 2026.
Il medagliere dell’Italia conta al momento 35 ori, 35 argenti e 30 bronzi. (Fonte Ansa Puglia)