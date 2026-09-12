Giochi dei Mediterraneo, candidare Taranto alle Olimpiadi giovanili

Lo sottolinea Luca Corsolini, responsabile dei media internazionali dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, rilanciando l’idea di coinvolgere la squadra che ha gestito la manifestazione per candidare Taranto come sede degli Yog

“Uno stadio come lo Iacovone lo hanno anche altri luoghi. L’unicità è data dalla combinazione tra stadio, PalaRicciardi e Parco dei Giochi, oltre al Torre d’Ayala, che nessuno, a parte Roma, ha. Per quello sarebbe bello tenere attiva la squadra formata da tutti i soggetti che hanno gestito i Giochi 2026, per candidare Taranto come sede degli Yog, i Giochi Olimpici Giovanili”. Lo sottolinea Luca Corsolini, responsabile dei media internazionali dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, rilanciando l’idea di coinvolgere la squadra che ha gestito la manifestazione per candidare Taranto come sede degli Yog, i Giochi olimpici giovanili: “Un evento mondiale – dichiara all’ANSA – che metterebbe al centro il turismo, il network universitario e le imprese del territorio impegnate nei settori food e tech”. Agli Yog, aggiunge Corsolini, “partecipano ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, non necessariamente i nuovi campioni olimpici, ma una rappresentanza selezionata e mondiale di un’intera generazione, con il coinvolgimento di tutti i partner del Cio e delle città che ospitano i Giochi olimpici, che potrebbero mettersi in vetrina a Taranto e in Puglia”.

Corsolini esprime anche rammarico per l’assenza di un museo dedicato ai Giochi del Mediterraneo. “Non è una ferita, ma un dispiacere – afferma – pensare che nessuno abbia pensato a un Museo dei Giochi. Come se, per dirne una, l’Atleta di Taranto, nel quale si è riconosciuta tutta la città, non meritasse una casa per ricordare un’estate speciale”. La prospettiva, però, resta quella di guardare avanti. “Adesso Taranto deve continuare a pensare alto. Perché – conclude – lo merita e perché, a pensare alto, si hanno meno concorrenti”. (Fonte Ansa Puglia)