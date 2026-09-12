sabato 12 Settembre 26
CP

Giochi dei Mediterraneo, candidare Taranto alle Olimpiadi giovanili

Sport

Articoli Correlati

Taranto non ha bisogno di nuovi padroni

Vittorio Galigani -
La gestione trentennale dello Iacovone. I parcheggi del nuovo ospedale San Cataldo. Quelli di Palazzo Archita. Gli immobili in Città vecchia. Non e’ un...
Read more

Ricercatore di Anthropic si dimette: “IA, minaccia l’ umanità”

CP -
Il britannico Jacob Coxon lancia l' allarme dopo essersi dimesso dalla società americana di pubblica utilità,nel settore dell'intelligenza artificiale, per la quale lavorava: "Presto...
Read more

Perché i Ladisa sono venuti a Taranto?

Vittorio Galigani -
Quando i fratelli Vito e Sebastiano Ladisa ottennero il titolo sportivo del Taranto nell'estate del 2025, presentarono al Comune un progetto ambizioso. Un piano...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand