Giochi del Mediterraneo, il countdown con RDS

Sul palco: Don Cash, le ballerine e la mascotte ufficiali della manifestazione

Martedì 21 luglio, alle ore 21:00, Piazza della Vittoria si accenderà per “Meno 30 con RDS”: l’evento che darà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ad un mese dalla Cerimonia di Apertura. Sarà una serata di festa, musica e partecipazione, realizzata insieme a RDS 100% Grandi Successi, Radio Ufficiale dei Giochi. Sul palco: Don Cash, le ballerine di RDS e la Mascotte ufficiale dei Giochi, pronti a coinvolgere il pubblico in un evento emozionante e gratuito, aperto a tutta la città.

Questo appuntamento segna il primo grande momento di condivisione con la comunità, un’occasione preziosa per far crescere l’entusiasmo attorno ai Giochi. Il suo successo dipende anche da noi: dalla nostra presenza, dalla nostra partecipazione.



Facciamo in modo che “Meno 30 con RDS” diventi una grande festa per tutta Taranto, il primo, indimenticabile abbraccio della città ai suoi Giochi. Vi aspettiamo numerosi il 21 luglio. Insieme, possiamo fare la differenza.