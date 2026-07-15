Il Taranto sceglie Catelli a difesa della porta

Classe 1998, è di origine argentina e proviene dal Toma Maglie

Il Taranto mette a disposizione del tecnico Alberto Giuliatto l’argentino Tomas Adrian Catelli e completa il reparto dei portieri.

Catelli è un classe 1998 e raggiunge il metro e 91 centimetri di altezza. Dopo alcuni campionati di serie B disputati nella sua nazione, arriva a Gallipoli in Eccellenza nella stagione 2022/23. Successivamente milita nel Milazzo, nell’Ugento e infine nel Toma Maglie, dove Giuliatto lo nomina titolare della porta giallorossa.