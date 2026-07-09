Giochi del Mediterraneo, nuoto: convocata la tarantina Pilato

Le gare si svolgeranno dal 22 al 25 agosto presso lo Stadio del Nuoto Torre D’Ayala

I XX Giochi del Mediterraneo sono in programma a Taranto e in altri comuni della provincia ionica e pugliese, dal 21 agosto al 3 settembre. L’evento coinvolgerà oltre 4500 atleti provenienti da 25 Paesi, con gare che spaziano dall’atletica agli sport di squadra.

La Direzione Tecnica azzurra per il nuoto, ha convocato 48 nuotatori, 24 donne e 24 uomini.

Le gare sono in programma dal 22 al 25 agosto presso lo Stadio del Nuoto Torre D’Ayala.

Tra loro atleti già esperti a livello internazionale e alcuni più giovani che nelle ultime stagioni si sono fatti conoscere sia a livello nazionale che internazionale.

Le donne selezionate sono: la tarantina Benedetta Pilato, Giada Alzetta, Agata Maria Ambler, Lisa Angiolini, Matilde Biagiotti, Alessia Bianchi, Martina Biasioli, Paola Borrelli, Elena Capretta, Antonietta Cesarano, Noemi Cesarano, Costanza Cocconcelli, Chiara Della Corte, Sara Franceschi, Anna Chiara Mascolo, Irene Mati, Bianca Nannucci, Anna Pirovano, Sofia Sartori, Azzurra Sbaragli, Viola Scotto Di Carlo, Chiara Tarantino, Federica Toma e Francesca Zucca.

Gli uomini impegnati nelle gare sono: Lorenzo Ballarati, Jacopo Barbotti, Andrea Camozzi, Luca De Tullio, Marco De Tullio, Daniele Del Signore, Matteo Diodato, Lorenzo Gargani, Ivan Giovannoni, Giovanni Guatti, Francesco Lazzari, Gabriele Mancini, Flavio Mangiamele, Christian Mantegazza, Davide Marchello, Gianluca Messina, Emanuele Potenza, Andrea Prapugicu, Alessandro Ragaini, Alberto Razzetti, Victor Sanin, Simone Spediacci, Edoardo Valsecchi e Matteo Venini.