Gioiella Prisma sfida la corazzata Lube: appuntamento al PalaMazzola

Domenica 24 novembre, alle 18, il PalaMazzola ospiterà un incontro affascinante tra Gioiella Prisma Taranto e Cucine Lube Civitanova, un evento che promette spettacolo ed emozioni. I rossoblù tarantini sono chiamati a reagire con determinazione dopo la deludente trasferta di Cisterna, mentre Civitanova arriva in Puglia in ottima forma, reduce da due vittorie per 3-0 contro Piacenza e Modena, oltre alla recente vittoria in Challenge Cup contro i cechi del Karlovarsko.

La Lube si presenta con una squadra di grande qualità. Spiccano il palleggiatore Boninfante, figlio del tecnico tarantino Dante Boninfante, e l’opposto Adis Lagumdzija, uno dei migliori in Europa. A supportarli ci sono il giovane Aleksandar Nikolov e lo schiacciatore Mattia Bottolo, entrambi in ottima forma, insieme all’ex canadese Eric Loeppky. Anche le seconde linee, come l’austriaco Peter Dirlich, offrono solidità e alternative.

Capitan Filippo Lanza ha commentato: “La partita contro la Lube sarà complicata. Stiamo attraversando un periodo difficile e abbiamo perso alcune certezze. Questa settimana sarà cruciale. Mi aspetto che la squadra reagisca con voglia di riscatto, lavorando duramente in allenamento per ritrovare le basi essenziali contro una corazzata come Civitanova. Voglio vedere una squadra combattiva che non si arrende e sfrutta ogni occasione. Il fattore campo sarà determinante: il supporto dei nostri tifosi è sempre stato un valore aggiunto e farà la differenza anche domenica. La delusione dopo la partita di Cisterna è stata forte per tutti noi, ma dobbiamo reagire. È nostro compito lavorare ogni giorno con energia e determinazione per tornare a ottenere risultati positivi.”