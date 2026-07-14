In rossoblù torna Vincenzo Corvino

L’esterno offensivo aveva già giocato a Taranto nella stagione 2020/21
Il Taranto mette a segno il colpo Vincenzo Corvino. Esterno offensivo sinistro, il neorossoblù tornerà a giocare allo Iacovone dopo cinque anni. Era la stagione 2020/21 e disputò appena dieci gare (due marcature) per un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
Nel corso della sua carriera, Corvino ha sempre giocato in Serie D, colleziondo 360 partite e 130 reti. Corvino si aggiunge ai compagni di reparto Losavio, Loiodice, Oltremarini e Rajkovic.
Crediti foto: SS Taranto