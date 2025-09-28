Il Taranto torna in vetta

Con un goal per tempo la squadra di Mister Danucci riconquista il primato in classifica

Il Taranto torna al successo dopo l’1-1 di Galatina. Soprattutto torna in vetta alla classifica solitario. La settimana a dir poco atipica trascorsa sotto il giogo della Salmonellosi, carica a tal punto la squadra da dare vita a novanta minuti, con il 4-2-3-1, giocati a ritmi sostenuti. Rossoblù in vantaggio al 9′ su rigore. Tutto nasce dal lancio perfetto di Monetti per Hadziosmanovic sulla destra, palla in mezzo e girata di Russo stoppata platealmente con la mano da Catalano. L’Indice del direttore di gara indica il dischetto.

Russo si porta a undici metri dalla porta difesa da Cozzella e fa centro con una conclusione angolatissima. La partita si innervosisce, ma non vieta al Taranto di provarci ancora al 14′ con Monetti (palla a lato). Insistono i rossoblù e al 22′ sfiorano ancora il bis sul cross di Hadziosmanovic e palla toccata da Imoh, che termina a lato con il Cozzella intento a soffiare sul pallone.

Al 10′ della ripresa Cozzella mette guanti e corpo per bloccare la botta ravvicinata di Monetti. Il tifoso resta incessante, anche se il tono della gara sembra flettere un po’. In attesa del guizzo ovviamente che arriva al 22′ sulla destra, Monetti addomestica un pallone complesso e lo serve sul palo opposto dove Calabria addomestica il pallone, si accentra e lo deposita alla spalle di Cozzella.