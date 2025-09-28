domenica 28 Settembre 25
Giuseppe Di Cera

Il Taranto torna in vetta

Sport

Articoli Correlati

Prisma Taranto, terzo test match al PalaFiom contro lo Sviluppo Sud Catania

CP -
Coach Graziosi: “Sono molto soddisfatto dei primi tre set, la squadra ha fatto un buon lavoro. In particolare Jannis Hopt si sta ritagliando il...
Read more

Taranto a caccia di punti con il Bitonto

Giuseppe Di Cera -
Alle 15.30 i rossoblù scenderanno in campo a Massafra Un'ora e il Taranto scenderà in campo allo stadio Italia di Massafra (ore 15.30) per la...
Read more

Il Taranto chiede la rimozione dei tabelloni led dello stadio Italia di Massafra

CP -
L'esigenza del club rossoblù è di tutelare i partner commerciali durante le partite interne Il Taranto, tramite pec al Comune di Massafra e per conoscenza...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand