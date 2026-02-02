La Cascina Taranto lotta, ma perde al Palaprata per 3-1

Capitan Antonov: “Abbiamo lottato contro una squadra veramente forte, è stato un match equilibrato, ma quando questa squadra spinge sull’acceleratore diventa davvero difficile poi giocarsela”

Taranto ci prova, gioca in equilibrio per 3 set, ma soccombe nel quarto parziale a una Prata veramente forte (25-23, 25-15, 22-25, 25-18). Non sono bastate le prove di Hopt (13 punti) e di Antonov entrato nel secondo set a dare man forte al reparto opposti, per poi tornare nel suo ruolo nel terzo parziale, che Taranto ha strappato giocando con grinta e determinazione. Di fronte però a numeri come quelli dell’opposto casalingo che firma 26 punti e alle bande Ernatowicz e Terpin, gli ionici non riescono ad arginare il gioco avversario e Prata accelera proprio nel quarto parziale quando invece sembrava si potesse sperare ad ambire ad un tie break.

”Abbiamo lottato contro una squadra veramente forte, è stato un match equilibrato, ma quando questa squadra spinge sull’acceleratore diventa davvero difficile poi giocarsela. – Afferma il capitano rossoblu Antonov – Sono contento di aver potuto dare un contributo ma non è servito a vincere, speriamo che questo set conquistato con i denti qui possa dare un’iniezione di fiducia per il prossimo match che ci aspetta in casa.”

IL MATCH

Prata schiera la diagonale Alberini-Gamba, al centro Fusaro – Katalan, in 4 Terpin- Ernatowicz, libero Benedicenti, mentre Taranto comincia con la diagonale Lusetti-Hopt, al centro Zanotti-Sanfilippo, in 4 Cianciotta-Pierotti, libero Gollini

Taranto parte avanti con ottimi colpi di Cianciotta e Hopt 5-7. Ernastowicz fa doppio ace 8-7. Gamba firma il 9-7. Hopt viene murato per il 13-11. Lusetti fa ace 13-12. Hopt firma il 14-13. Gamba fa ace 16-14. Sanfilippo firma il 17-15. Gamba però trascina e nonostante un solo punto di vantaggio, i padroni di casa si aggiudicano il primo parziale 25-23.

Nel secondo set è ancora Taranto a portare la testa avanti 4-6. Prata però trascinata da Gamba sorpassa e si porta 13-10 complice anche una ricezione imprecisa del team ionico. Entra Antonov ma il trend non cambia, Prata mette una marcia in più, 22-13. Si chiude con l’ennesimo punto di Gamba 25-15.

Nel terzo parziale Prata si porta 9-8, con un bell’ace di Gamba. Un mani out di Antonov firma il 10-10. Hopt firma l’11-11. Viene sostituito CIanciotta con Pierotti. Viene murato Gamba e Antonov firma il 15-15. Taranto riesce a neutralizzare anche Terpin, 16-19. Antonov firma il 18-20. Buona difesa di Luzzi, Pierotti mette a terra il 18-21. Ace di Antonov 18-22. Alberini sbaglia la battuta, 19-23. Terpin fa una buona serie al servizio, 21-23. Invasione a muro per Prata, 21-24,Hopt mette a terra 22-25.

Il quarto set vede totale equilibrio, con Fusaro che sbaglia un primo tempo 7-8. Viene murato Sanfilippo, poi Lusetti firma un ace 11-11. Gamba firma il 14-12. Prata allunga, 18-14. Antonov sbaglia attacco, 22-15. Si Chiude l’ultimo set 25-18 una Prata più cinica.

TABELLINO

Tinet Prata di Pordenone – Prisma La Cascina Taranto 3-1 (25-23, 25-15, 22-25, 25-18) –

Tinet Prata di Pordenone: Alberini 3, Terpin 15, Fusaro 14, Gamba 26, Ernastowicz 15, Katalan 6, Benedicenti (L), Scopelliti 0, Aiello (L), Meneghel 0, Bruno 0. N.E. Sist, Pillon, Umek. All. Di Pietro.

Prisma La Cascina Taranto: Lusetti 3, Cianciotta 10, Zanotti 6, Hopt 13, Pierotti 6, Sanfilippo 7, Luzzi (L), Antonov 5, Gollini (L), Bossi 0. N.E. Maiorano, Galiano, Lorusso. All. Lorizio.

ARBITRI: Papadopol, Lambertini.

NOTE – durata set: 28′, 24′, 28′, 27′; tot: 107′