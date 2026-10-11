La sfida del Taranto con l’Ugento allo Iacovone

Urgono i tre punti e questo incontro può rappresentare un passaggio significativo nella corsa al vertice del campionato di Eccellenza pugliese, dal momento che le sconfitte di Canosa e Squinzano, negli anticipi, hanno infatti offerto ai rossoblù l’opportunità di recuperare terreno in classifica

Poco più di 6mila biglietti venduti per la sfida di oggi tra il Taranto e Ugento. Il match si terrà oggi pomeriggio alle 15.30 allo stadio Erasmo Iacovone. Questo incontro può rappresentare un passaggio significativo nella corsa al vertice del campionato di Eccellenza pugliese, dal momento che le sconfitte di Canosa e Squinzano, negli anticipi, hanno infatti offerto ai rossoblù l’opportunità di recuperare terreno in classifica. Per farlo, però, sarà necessario conquistare i tre punti contro l’Ugento e dare un segnale dopo l’ultima battuta d’arresto.

A fare il punto sulla sconfitta di Canosa è stato ieri Mister Luca Tiozzo, nella conferenza stampa pre gara. Il tecnico ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi soprattutto sulla gestione della gara nella ripresa e sulla necessità di reagire con maggiore determinazione: “A Canosa si è giocato molto sui duelli. Noi abbiamo tenuto la palla, la pressione è servita, forse anche loro ci hanno concesso campo. Nella ripresa non abbiamo fatto pressione, i tre gol si commentano da soli” ha spiegato Tiozzo, riconoscendo le difficoltà incontrate dalla squadra nel secondo tempo. L’allenatore ha poi risposto alle osservazioni sulla mancata reazione dopo il secondo gol subito: “Voglio sottolineare che dopo il 2-0 si è giocato pochissimo tra cambi e interruzioni di vario genere. Ci abbiamo provato, loro bravi a respingerci”. Parole che accompagnano la vigilia di una sfida nella quale il Taranto dovrà dimostrare di aver fatto tesoro degli errori commessi: “Sicuramente se dobbiamo reagire, voglio che sia una reazione veemente anche a costo di snaturarci” ha aggiunto il tecnico, indicando la strada da seguire per la gara contro l’Ugento.

Allo Iacovone, dunque, i rossoblù avranno l’occasione di ripartire davanti a un pubblico numeroso e di sfruttare una giornata che, dopo i risultati degli anticipi, può rivelarsi favorevole. La risposta dovrà arrivare dal campo.