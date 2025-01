Il cuore non basta, al PalaSavelli vince Grottazzolina 3-2

Nonostante la sconfitta al tie-break, la Gioiella Prisma Taranto mantiene vive le speranze di permanenza in Superlega. Prossimo appuntamento domenica contro Monza

Settimana di cambiamenti per la Gioiella Prisma Volley Taranto, chiamata a vincere punti importanti in chiave salvezza nella trasferta contro Grottazzolina. Per la prima volta dall’inizio della stagione, manca in distinta Andrea Santangelo, che ha rescisso il contratto per trasferirsi in Egitto.

Il match

Il match al PalaSavelli si apre con Taranto più precisa in ricezione e incisiva in attacco. Grottazzolina pareggia tutto al PalaSavelli con l’ ace di Comparoni, 9-9. Sorpasso Grottazzolina, il pallonetto di Fedrizzi cade nei tre metri. Time out Boninfante sul +3 di Grottazzolina, 12-9. Cresce Demanyenko, tre punti di fila per il centrale canadese. Secondo time out per Boninfante sul +4 Grottazzolina, 18-14. La pipe di Tim Held è funzionale, Taranto si avvicina a Grottazzolina, 15-18. Time out Grottazzolina, Taranto torna in partita, 20-22. Gironi sfrutta le occasioni e pareggia 22-22, Grottazzolina costretta ad un cambio tattico. Ace di Grottazzolina, saranno due i set point per la formazione di casa. Tim Held annulla il primo set point ma sbaglia il servizio, finisce 25-23 il primo set. Il top scorer è Cvanciger con sette punti.

Il secondo set vede Taranto andare avanti con l’ace di Held, 3-2 per la Gioiella. Taranto e Grottazzolina si scambiano punti ed errori, il punteggio recita parità. Gli errori in battuta sono tanti, oltre 14, per entrambe le squadre, con una somma totale di errori (in tutti i fondamentali) che sorride più a Taranto, nonostante ciò, Grottazzolina si porta sul 23-20, Taranto tramortita. Sono tre i set point per Grottazzolina. Chiude 25-22 Grottazzolina e si assicura un punto portandosi sul 2-0. I top scorer a pari punti sono quattro: Comparoni, Cvanciger, Tatarov, Alonso.

Il terzo set vede Taranto partire molto meglio, vantaggio massimo di cinque punti condito da ace di Filippo Lanza. Taranto in forma nel terzo set, Gironi mette a terra il 14-10. Time out coach Ortenzi sul 19-15 per Taranto. Ace di Zimmermann, 22-17 per la Gioiella. Break di Grottazzolina che accorcia, dal 22-17 al 22-20. Sono due palle set per Taranto, 24-22. D’heer sbaglia il primo servizio e spreca il primo set point. Chiude Taranto 23-25, top scorer Gironi e Cvanciger con sei punti.

Il primo punto del quarto set è di Taranto. Grottazzolina ribalta la situazione, 3-1 per la squadra di casa. Pareggia tutto Taranto con il muro Zimmermann-Alonso, 5-5. Cresce molto Taranto nel gioco, conquistando il campo dal punto di vista mentale e facendo soffrire Grottazzolina, specialmente in battuta (7 errori per la squadra di casa). Taranto riesce a conquistare in volata il set, 23-25 per la Gioiella Prisma Volley Taranto. I top scorer sono Gironi e Lanza, entrambi con sei punti.

Nel tie-break, dopo un iniziale vantaggio di Taranto (13-11), Grottazzolina recupera portando il match ai vantaggi. La sfida si conclude 22-20 per i padroni di casa, dopo che entrambe le squadre hanno annullato match point.

Prossimo appuntamento domenica 19 gennaio al Palamazzola contro Monza: un’altra finale da giocare e da vivere.