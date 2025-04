Basket DR1: Santa Rita Taranto doma la capolista Mesagne

La formazione tarantina centra i playoff battendo la prima della classe con una prestazione corale. Sabato arrivano i Seagulls Monopoli

Un Santa Rita Taranto in grande spolvero supera la capolista Mens Sana Mesagne per 80-71, conquistando matematicamente l’accesso ai playoff e confermandosi outsider temibile nella fase “orologio” che porterà alla promozione in Serie C.

La formazione guidata da coach Leale ha condotto le danze sin dall’inizio, trascinata da un Arancibia in versione deluxe (24 punti) e supportata da un collettivo solido che ha visto ben nove giocatori ruotare sul parquet del PalaFiom. Il pubblico presente, caloroso su entrambi i fronti, ha assistito a quaranta minuti di basket intenso e spettacolare.

La prestazione corale dei padroni di casa, con cinque uomini in doppia cifra, ha evidenziato la maturità di un gruppo che può dire la sua nella corsa promozione. Dopo Masciulli (15) e Cianci (14), anche Sperti ha contribuito con 11 punti al bottino finale.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 5 aprile alle ore 18, quando al PalaFiom arriverà la Seagulls Monopoli per la terza giornata dei playoff di Divisione Regionale 1. Ingresso libero per tutti gli appassionati.

TABELLINO:

Santa Rita Taranto – Mens Sana Mesagne 80-71

(playoff – seconda gara)

Santa Rita Taranto: Moffa, Mandrillo 6, Bianchi 2, Arancibia 24, Dibenedetto, Russo, Zicari P. 4, Sperti 11, Masciulli 15, Fanizzi, Conforti 4, Cianci 14.

All. Leale. ass. Zicari N. e Simonetti

Mens Sana Mesagne: Martinelli 15, Dellegrottaglie, Rollo 4, Potì 9, Pazzarelli, Brunetti 9, Panico, Colucci 1, Gigli 9, Ciccarese 9, Liace 15.

All. Romano