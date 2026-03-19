Prisma la Cascina, un punto che vale la salvezza

Taranto cade solo al tie break con la capolista Pineto

È un punto che vale tanto, forse più di quanto dica la classifica, quello conquistato dalla Prisma La Cascina Taranto nel match andato in scena questa sera al Palafiom contro ABBA Pineto. Finisce 3-2 per la capolista, ma i rossoblù escono dal campo tra gli applausi dopo una battaglia intensa e spettacolare e grazie anche ai risultati delle altre gare, ottiene la matematica salvezza in un campionato che resta ancora apertissimo e dalla classifica corta, con equilibri imprevedibili.

La gara si sviluppa su binari di grande equilibrio, con Taranto capace di portarsi avanti nel conto dei set fino al 2-1, dimostrando tutta la propria qualità. Pineto però non si arrende e reagisce con carattere, trovando energie e soluzioni per riaprire completamente il match e dominare il quarto parziale, riportando la sfida in parità.

Il tie-break è il concentrato perfetto della serata: emozioni, ribaltamenti e giocate di alto livello. La Prisma parte forte e riesce anche a portarsi avanti sul 12-11, facendo sognare il colpo contro la prima della classe. Nel finale, però, emerge tutta l’esperienza e la qualità di Pineto, che si affida ai suoi uomini migliori: Krauchuck e Allik prendono per mano la squadra e chiudono i conti.

Resta comunque una prestazione di grande valore per Taranto, capace di tenere testa alla capolista e di offrire al pubblico del PalaFiom uno spettacolo di alto livello, fatto di intensità, difese e giocate di qualità. Un punto d’oro, che dà fiducia e conferma la crescita della squadra. Buone le prestazioni di Cianciotta (26 punti) e di Bossi che è subentrato nel corso del set.

Elia Bossi:”Siamo soddisfatti di aver portato una squadra di altissimo livello al tie break, giocando una buona prestazione anche se non l’abbiamo spuntata e dobbiamo essere consapevoli che siamo in grado di batterci a questo livello con chiunque, qualcosa che dobbiamo portarci dietro anche nelle prossime partite”

IL MATCH

Pineto comincia con la diagonale Mattia Catone – Matheus Krauchuk, in banda Paolo Di Silvestre e Karli Allik, mentre al centro Matteo Zamagni e Stefano Trillini, libero Flavio Morazzini.

Taranto schiera la diagonale Maia-Hopt, al centro Sanfilippo-Zanotti, in posto 4 Cianciotta-Pierotti, libero Gollini

Primi scambi in equilibrio con Hopt che mette a terra il 2-2. Tre errori dell’attacco ionico permettono il 2-5 per Pineto. Zanotti mura Zamagni 5-7. Allik sbaglia attacco 6-8. Hopt firma il 7-8. Cianciotta mette a terra l’8-10. Zanotti in primo tempo per il 9-13. Ma Krauchuck firma il 10-14. Hopt risponde con un bel colpo in diagonale e accorcia 11-14. Errore di DI Silvestre in pallonetto 13-15. Un bel muro di Zanotti su Di Silvestre permette il 14-15, coach Di Tommaso chiama time out. Aggancio di Hopt 15-15. Hopt firma il 17-17. Pineto però con un muro e un ace di Trillini si riporta sopra 18-21. Hopt spara out 19-23. Sanfilippo firma il 20-24, poi Krauchuck attacca out 21-24. Poi però fa pallonetto, 21-25.

Il secondo set comincia con un bell’allungo degli ionici 5-1 che con Cianciotta murano Krauchuk. Allunga 7-3, Hopt firma l’8-4. Ace di CIanciotta, 9-4. Allik firma il 10-4. Zanotti viene murato da Trillini 10-6. Cianciotta firma l’11-6. Viene murato Pierotti 11-8. Pierotti poi però firma il 13-9. Allik sbaglia 14-11. Sbaglia anche Krauchuck, 15-11. Bossi firma il 16-12. Sempre Bossi 17-13. Errore di Krauchuck 19-13.Un ottimo servizio di CIanciotta finalizzato da Pierotti decreta il 20-13. Hopt firma il 21-14. Trillini mura Hopt. Pierotti firma il 23-17. Cianciotta mette a terra il 24-18. Di Silvestre batte out per il 25-19.

Cianciotta firma il 5-4. Cianciotta firma il 6-4. Ace di Cianciotta per l’8-6. Hopt firma il 9-6. Krauchuck spara out 12-8. Trillini fa ace, ma Pierotti firma il 13-10. Altro ace, di Pineto, che si riporta in parità ma Bossi riesce a fermare Zamagni. Allik mette a terra il 15-16. Hopt mette a terra il 16-16. Pierotti con un bellissimo pallonetto firma il 17-16. Hopt sbaglia poi però firma il 19-18. Pierotti con un tocco precisissimo mette a terra il 20-18. Cianciotta 21-18 in pipe. Altra pipe di Cianciotta 22-19. Hopt firma il 23-21, poi Krauchuck 23-22. Krauchuck batte out, 24-22. Chiude Cianciotta 25-23.

Nel quarto parziale è sempre Pineto avanti, 5-8. Hopt firma il 7-10. Pierotti firma l’8-10. Cianciotta in pipe 9-11. Cianciotta firma il 10-11. Cianciotta firma l’11-12. Krauchuck, poi ancora Cianciotta firma il 12-13.Cianciotta ancora 13-14. Ace di Cianciotta 14-14. Hopt firma il 15-15. Pineto però in un batter d’occhio vola a +3. Pierotti firma il 16-18. Krauchuck batte out, 17-19. Di Silvestre firma il 17-20. Zamagni firma il 17-21. Cianciotta in diagonale 18-21. Cianciotta per il 19-22. Chiude Pineto 19-25.

Nel tie break gli ionici vanno avanti 7-5 con ottimo Cianciotta e Pierotti. Trillini in primo tempo 7-6. Hopt in diagonale 8-6, al cambio campo gli ionici conducono. Krauchuck tiene botta, 8-7. Taranto però si mette di nuovo in vantaggio con CIanciotta 12-11, poi viene murato due volte 12-13. Servito ancora purtroppo non passa, chiude il match Allik 12-15.

Prisma La Cascina Taranto – Abba Pineto 2-3 (21-25, 25-19, 25-23, 19-25, 12-15) –

Prisma La Cascina Taranto: Maia 0, Cianciotta 26, Zanotti 3, Hopt 19, Pierotti 11, Sanfilippo 4, Luzzi (L), Gollini (L), Bossi 6. N.E. Antonov, Lusetti, Galiano, Lorusso, Gavenda. All. Lorizio.

Abba Pineto: Catone 1, Allik 13, Trillini 13, Krauchuk Esquivel 27, Di Silvestre 15, Zamagni 13, Pesare (L), Morazzini (L), Larizza 0, Rascato 1, Castagneri 0, Suraci 0. N.E. Schianchi, Calonico. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Chiriatti, Gasparro.

NOTE – durata set: 28′, 31′, 35′, 30′, 22′; tot: 146′.