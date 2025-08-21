Prisma Taranto: al via la nuova stagione con il coach Graziosi

I primi passi del tecnico tra Palafiom e il cuore della città

Sopralluogo al parquet del centro sportivo e controllo degli spazi. Passeggiata per respirare l’ atmosfera della città dal cuore rosso blu che vive di passione sportiva. Così ha iniziato il suo percorso colui che guiderà la nuova stagione sportiva .

Non solo: briefing tecnici, visite mediche, presso lo studio fisioterapico Fisio Elite, visite mediche a 360° con i fisioterapisti Aldo e Francesco Portulano, il dott. Volpe Ortopedico responsabile dell’équipe medica, l’osteopata D’Aprile e il dott. Pisapia. A seguire poi si sono svolte visite nutrizionistiche specializzate presso la farmacia del dott. Settembrini.

Il primo allenamento è fissato al 21 settembre e tra vecchi compagni e nuovi arrivi, la squadra si è radunata alla Baia delle Zagare accogliendo il presidente Bongiovanni.

Ha dichiarato:“Le impressioni sono meravigliose perché abbiamo scelto persone garbate e corrette: questo per noi è il valore fondamentale, sia negli atleti che nello staff tecnico. Oltre alla qualità sportiva, ci interessa l’aspetto umano, perché vogliamo un gruppo che sappia stare insieme senza ‘scherzi’, con serietà e rispetto reciproco. Il campionato sarà molto impegnativo, ma siamo pronti a fare di tutto per ben figurare. Taranto e la sua gente meritano serenità e felicità sportiva, e noi cercheremo di ricambiare l’affetto della città con impegno, dedizione e risultati.”

Presente anche vicepresidentessa Elisabetta Zelatore: “Le prime impressioni sono state molto buone: i ragazzi mi sono sembrati motivati e pronti a rinfocolare l’entusiasmo che non si è mai spento, ma che ha bisogno di nuova linfa. Si parte dalla concretezza e dalla serietà, perché non servono le chiacchiere o le relazioni al di fuori del parquet: serve mangiare la polvere del campo, tutti insieme, dal Presidente al magazziniere. Forza del gruppo significa seguire il mister e lo staff tecnico, sostenersi l’un l’altro e avere un unico pensiero: ridarci quell’entusiasmo e quella forza che per vari motivi ci sono stati scippati l’anno scorso. Quest’anno torniamo al Palafiom, un palazzetto piccolo ma capace di trasformarsi in una vera ‘bolgia’ quando è pieno. Per questo chiediamo ai tifosi di esserci: lo sport non si vive dal divano, ma partecipando, condividendo emozioni forti e sostenendo i propri colori da vicino”.

Chiarezza e ambizione, questi quindi i punti chiave del club per la nuova stagione.