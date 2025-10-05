domenica 5 Ottobre 25
Prisma Taranto, i rossoblù chiudono 3-1 al ritorno con Sviluppo Sud Catania

Castellaneta: finto funzionario dei carabinieri, rapina donna in casa

CP -
Arrestato un giovane di 20 anni, denunciati i due complici I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta, hanno scoperto una presunta rapina aggravata ai...
Taranto, tre punti per spegnere il Brilla Campi

Giuseppe Di Cera -
Domani alle 15.30 la squadra rossoblù è attesa dalla quarta trasferta stagionale: con un successo allungherebbe sulle immediate inseguitrici Il Taranto capolista è atteso dalla...
Taranto, rubano in un supermercato e aggrediscono i dipendenti: due gli arresti

CP -
La merce contenuta nello zaino per un valore di circa 80 euro è stata riconsegnata al direttore del negozio La Polizia di Stato ha arrestato...
