Prisma Taranto, i rossoblù chiudono 3-1 al ritorno con Sviluppo Sud Catania

Lorizio : “L’importante ora è non abbassare la guardia”

Si è disputato a Palmi il test match di ritorno tra Prisma Taranto e Sviluppo Sud Catania, penultimo appuntamento della pre-season per la formazione ionica, che si chiude con un ottimo 3-1 per i rossoblù (25-22, 25-15, 19-25, 25-17).

Taranto ha cercato di mettere a punto gli automatismi e correggere le imprecisioni emerse nei test precedenti con successo. Il Coach Gianluca Graziosi dopo un inizio in cui ha schierato una formazione tipo, ha dato spazio a tutto il roster, provando diverse soluzioni in campo e verificando l’equilibrio tra i reparti. Da segnalare l’ottima prestazione di Hopt che chiude con 20 punti all’attivo.

Lo Sviluppo Sud Catania ha confermato solidità e buone trame di gioco, mostrando una condizione in crescita e un sistema collaudato che ha costretto gli ionici a mantenere alta la concentrazione per tutta la durata del match.

La Prisma Taranto archivia positivamente un’altra tappa significativa della propria preparazione invista del debutto stagionale.

“Stasera – ha dichiarato il ds Lorizio- abbiamo avuto un bel approccio da parte di tutti, anche di chi è entrato a partita in corso. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento generale: gli ingressi e i doppi cambi effettuati dal mister sono stati utili e hanno funzionato. Si sono visti passi avanti nel gioco, abbiamo battuto meglio rispetto a sabato scorso e i fondamentali sono andati bene. C’è ancora tanto da lavorare e da sistemare in diversi dettagli, ma il tempo non manca. L’importante ora è non abbassare la guardia”.

Nel primo set gli ionici partono bene con la diagonale Yamamoto-Hopt, al centro Bossi- Sanfilippo, in posto 4 Antonov e Pierotti col libero Gollini, spingono al servizio con Antonov, strappano un gap di 13-8, poi chiudono senza problemi 22-25.

Nel secondo parziale comincia sempre la stessa formazione, si sviluppa a traino rossoblù, con ottima interpretazione di Hopt che mette a terra 10 palloni, con un buon inserimento durante il set di Lorusso che si distingue con ottime difese, si chiude 15-25.

Il terzo parziale vede cominciare Antonov e Cianciotta su Pierotti, gli ionici soffrono leggermente e restano sotto nella prima parte, subendo un gap di 4 palloni ma restano sempre attaccati, Catania si dimostra più cinica e allunga sul finale 25-19.

Nel quarto set spazio anche per Luzzi, Lorusso, Lusetti e Galiano. Il set si sviluppa in favore degli ionici che chiudono 25-17



Tabellini:

Prisma Taranto: Cianciotta 13, Sanfilippo 8, Hopt 20, Antonov 9, Pierotti 12, Bossi 4, Lusetti 1, Gollini (L), Zanotti, Galiano 3, Mitrasinovic, Lorusso 1, Luzzi. All. Graziosi.

Sviluppo Sud Catania: Cottarelli 1, Basic 1, Gitto 1, Volpe 6, Marshall 5, Balestra 6, Arinze 15, Parolari 12, Feri 5, Carbone, Caletti, Torosantucci, Pinelli, Gasparini 1. All. Montagnani.