Prisma Taranto vs Vero Volley Monza: in campo per la partita che vale una stagione

Domenica 19 gennaio, al PalaMazzola, i rossoblù cercano punti vitali contro gli avversari in un match decisivo per la corsa alla permanenza in Superlega

Domenica 19 gennaio, alle 16, il PalaMazzola ospiterà lo scontro salvezza tra Gioiella Prisma Taranto e Vero Volley Monza. Taranto, reduce da una sconfitta al tie-break contro Grottazzolina, cerca punti preziosi per risalire la classifica. Monza, leggermente indietro nella corsa salvezza, arriva all’incontro dopo l’impegno europeo contro l’Olympiacos.

Il match si preannuncia intenso, con il PalaMazzola pronto a trasformarsi in una vera bolgia per sostenere i rossoblù in questa sfida cruciale. Per Taranto, la vittoria è imperativa, specialmente tra le mura amiche. Monza si presenta con una rosa ridotta: ha recuperato Juantorena ma deve fare a meno di Zaytsev. Le principali minacce sono Martilla e Rohrs in banda, Szwarc come opposto e Cachopa in regia, con l’esperto Beretta al centro.

Il regista Jan Zimmermann commenta: “Prevedo una partita combattuta, con tanta grinta da entrambe le parti. Giocare al PalaMazzola sarà un vantaggio, speriamo diventi un ‘inferno’ per Monza. Affronteremo la sfida con determinazione per conquistare la vittoria in casa.”

Appuntamento dunque per domenica 19 gennaio, alle ore 16.00.

Arbitri: Cesare Stefano, Verrascina Antonella

Precedenti: 8 (7 vittorie Monza, 1 vittoria Taranto)