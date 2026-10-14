Quero Chiloiro brilla a Mesagne con l’oro del 55 kg Santoro

Ai Campionati Regionali Élite la scuderia tarantina ha raccolto un titolo regionale, una medaglia di bronzo e importanti indicazioni sul piano della crescita tecnico-tattica

Bilancio positivo per la Quero-Chiloiro ai Campionati Regionali Élite, svoltisi dall’8 all’11 ottobre presso l’anello del centro commerciale “Appia Antica” di Mesagne. La scuderia tarantina si è presentata all’appuntamento con tre atleti, guidati all’angolo dai tecnici Cosimo Quero e Francesco D’Arcangelo e Antonio Santoro, raccogliendo un titolo regionale, una medaglia di bronzo e importanti indicazioni sul piano della crescita tecnico-tattica.

I 55 kg sono di Nicolas Santoro: vittoria di strategia e incisività nella prestazione con la quale si è laureato Campione Regionale, aggiudicandosi la finalissima contro Giuseppe Diomede (School Boxing Bari). L’incontro è stato caratterizzato da un altissimo agonismo, giocato sul filo del rasoio per tutte e tre le riprese dai due avversari che non hanno fatto un passo indietro; a fare la differenza in favore di Santoro è stata la maggiore incisività delle combinazioni d’attacco, che ha convinto i giudici in un confronto altrimenti equilibratissimo. All’angolo del neo-campione regionale, è stata fondamentale la presenza del padre dell’atleta, Antonio Santoro, pugile professionista salentino, che ha saputo guidare il figlio nei momenti di massima pressione. Con questo successo, Nicolas porta il proprio record a 11 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte, staccando il pass per la fase interregionale di Montecatini Terme (20-22 novembre), penultimo step prima delle finali dei Campionati Italiani Élite Assoluti a Cuneo (10-13 dicembre).

Nella categoria 70 kg, si interrompe invece in semifinale la corsa di Marco Vezzoli, che conquista comunque una medaglia di bronzo. Il pugile della Quero-Chiloiro si è trovato di fronte un buon avversario come Giuseppe Marasco (Accademia Pugilistica Centra San Giovanni Rotondo), forte di un record di 26 incontri e sole 2 sconfitte, più del doppio del tarantino. Nonostante il gap esperienziale, Vezzoli ha disputato un match solido e coraggioso sotto il profilo tattico, uscendo a testa alta con la soddisfazione del suo team e aggiornando il suo score a 9 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta.

Uscita ai quarti di finale nei 60 kg per Mohammed El Gaaga. Il pugile della Quero-Chiloiro ha interpretato bene la prima ripresa, per poi calare nelle successive due successive, cedendo il passo al veterano Carlo Tarricone (Pugilato Italiano Trani), abile ad approfittare del calo dell’avversario. Il record di El Gaaga è di 8 vittorie, 1 pari e 5 sconfitte. Test fuori torneo con un pari per l’Under 17 Gianmarco Rizzo, impegnato nel match contro Christian Di Lauro, l’atleta di casa del Team Boxe Mesagne , che ha chiuso il bilancio positivo delle prestazioni per il team Quero.